Eén coronapatiënt opgenomen in O.L.V. van Lourdesziekenhuis Pieterjan Neirynck

16 september 2020

11u24 0 Waregem In het Onze Lieve Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem is momenteel één patiënt opgenomen op de speciale Covid-19-afdeling. Wel roept het ziekenhuis op tot waakzaamheid.

Dat bevestigt algemeen directeur Noël Cierkens. “Er is geen sprake van een stijging in het hospitalisaties. We hebben één covidpatiënt op de afdeling”, vertelt Cierkens, die hamert op waakzaamheid. In de eerste twee weken van september hebben minstens 67 West-Vlaamse jongeren positief getest op het virus, nadat ze op vakantie naar het Portugese feestparadijs Albufeira trokken. In Waregem ging het maandag om 15 besmettingen, in hoofdzaak onder jongeren van 18 tot 19 jaar. “Er bestaat een risico dat zij het virus verder verspreiden onder zwakkeren en jongeren. Hopelijk kunnen we dat vermijden”, stelt de directeur.