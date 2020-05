Dwars Door Vlaanderen verhuist naar 14 oktober Pieterjan Neirynck

05 mei 2020

Dwars Door Vlaanderen krijgt dit jaar toch nog een editie. Normaal gezien had de wielerwedstrijd op 1 april moeten plaatsvinden, maar de coronacrisis zette daar een streep door. In de nieuwe wielerkalender van de Internationale Wielerunie UCI keert de koers terug op woensdag 14 oktober. Een paar dagen later, op zondag 18 oktober, volgt dan Vlaanderens Mooiste: de Ronde van Vlaanderen. De start van Dwars Door Vlaanderen blijft in Roeselare, de aankomst eveneens in Waregem. Het feit dat de wielerwedstrijd doorgaat, heeft wel financiële consequenties. Het stadsbestuur besliste na de afgelasting om het voorziene budget voor de wedstrijd te verschuiven naar het noodfonds voor de lokale handelaars.