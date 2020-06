Dwars Door Vlaanderen en Essevee organiseren BK wielrennen in 2021 in Waregem Pieterjan Neirynck

05 juni 2020

14u59 0 Waregem Massa-evenementen zijn nog een tijdje uit den boze, maar Waregem mag zich alvast opmaken voor een sportieve hoogdag volgend jaar. De stad, het bestuur van wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen en voetbalclub SV Zulte Waregem slaan de handen in elkaar om het Belgisch kampioenschap wielrennen eind juni 2021 te organiseren. “We willen Waregem als sportstad verder op de kaart zetten”, klinkt het.

De problemen in buurgemeente Anzegem mogen dan wel aanhouden, Waregem maakt zich alvast op voor 2021. In een wereld zonder het coronavirus zou het Belgisch kampioenschap van dit jaar gereden worden op 21 juni, over nauwelijks twee weken dus. Sinds de coronacrisis heeft de organisatie een lijdensweg afgelegd. Eerst was het nieuwe plan om alle nationale kampioenschappen op 23 augustus te laten plaatsvinden, maar de Nationale Veiligheidsraad stond dit niet toe. Terwijl de Belgische wielerbond koortsachtig naar een nieuwe datum zoekt, stelde de organisator van het BK wielrennen vrijdagochtend zijn plannen voor.

Twintigste verjaardag

Het is de derde keer dat Waregem het Belgisch kampioenschap zal organiseren. Dat deed de stad voor het eerst in 1966, daarna in 1989 en straks dus opnieuw. Opvallend is de samenwerking tussen Dwars Door Vlaanderen en eersteklasser Zulte Waregem. “Uiteraard is er een match tussen voetbal en wielrennen. We hebben al jaren een ijzersterke band met de organisatie van Dwars Door Vlaanderen en zien dit als een unieke opportuniteit om twee soorten supporters samen te brengen. Reken maar dat dit een sportieve hoogdag wordt”, vertelt een enthousiaste Miguel De Ruyck, commercieel directeur van Essevee. Fijn detail: de organisatie valt samen met de twintigste verjaardag van de club.

Alle deelgemeenten

Een exacte datum is er nog niet, een parcours evenmin. “Het parcours wordt een meesterwerk, waarbij zowel de heren als de dames een mooi strijdtoneel krijgen. Wat we nu al kunnen verklappen is dat de mannen starten aan de Gaverbeekhippodroom en dat de vrouwen de Zuidboulevard als startpunt nemen. Beide wedstrijden krijgen een aankomstzone aan het Regenboogstadion”, zegt Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars Door Vlaanderen. Schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) pikt in: “En in het bestek heeft de stad een verplichting opgenomen om de wedstrijd door alle deelgemeenten te laten passeren.” Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve komen dus al zeker aan de beurt.

De stad telt 230.000 euro neer om het Belgisch Kampioenschap te mogen organiseren. Onbetaalbare citymarketing, vindt sportschepen Chanterie. “We zijn ongelooflijk trots dat twee lokale organisaties zich engageren om dit evenement samen te organiseren. Ze zetten Waregem als sportstad verder op de kaart. En met de Waregemse hippodroom erbij als startplaats heb je meteen drie internationale referenties in de sportwereld”, besluit hij.