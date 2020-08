Duo terecht voor bruut geweld in nasleep drugsdood Xandro (21) in Waregem LSI

Bron: LSI 0 Waregem Twee kennissen van de 21-jarige jongeman die op 25 januari op een appartement in de Marcel Windelsstraat in Waregem overleed na een overdosis drugs, riskeren ofwel nog even in de cel te moeten blijven of geïnterneerd te worden. Ze moesten zich voor de rechtbank in Kortrijk voor poging moord omdat ze als wraakactie na de dood van de jongeman op 2 februari in Kortrijk de 45-jarige vermoedelijke drugsleverancier levensgevaarlijk toetakelden.

Op zaterdagochtend 25 januari vond Mohammed A. (45) de dakloze en drugsverslaafde Xandro De Volder dood in het appartement van Steven V. (35), waar ze beiden hadden mogen overnachten. Naast hem lag een grote blok crystal meth, bloed sijpelde uit zijn mond. De jongeman bleek overleden aan een overdosis drugs.

Maar in de dagen nadien ontstond in Waregem heel wat commotie bij de vriendenkring van Xandro. Ze verdachten er de aanwezigen in het appartement van de drugs te hebben geleverd of toegediend en trokken in groep naar het appartement in de Marcel Windelsstraat om verhaal te halen. Na tussenkomst van de politie kon vermeden worden dat de boel er kort en klein geslagen werd.

Appartementsbewoner Steven V. en zijn vriendin Cornelia J. (25) schreeuwden hun onschuld uit. “Ik stelde Xandro, die ik in de nachtopvang in Kortrijk had leren kennen, voor om bij mij te overnachten toen ik hoorde dat hij op straat leefde. Ik wou hem helpen”, vertelde hij in onze krant. “Ik heb zelf een zwaar (drugs-)verleden maar probeer nu mensen te helpen in plaats van mijn eigen leven te verknallen.”

De frustraties en opgekropte woede bleven. Aan uitvaartcentrum Amez was er in de dagen na de dood van de jongeman al een schermutseling met jongeren die ook de vader van Xandro verantwoordelijk achtten. De drang om schuldigen te vinden was groot. Steven V. verdacht er Mohammed A. van verantwoordelijk te zijn voor én de lastercampagne tegen hem én de dood van Xandro.

Dat resulteerde op zondag 2 februari, de dag dat er in Bar Luxe in ’t straatje in Kortrijk en aan het Schouwburgplein nog een herdenkingsmoment met witte ballonnen werd gehouden, in een vechtpartij. Ook Steven V. en Cornelia J. waren naar Kortrijk afgezakt, net als Kevin H. (26) uit Harelbeke en Colin G. (21) uit Kortrijk. Omdat Steven V. zich niet op zijn gemak voelde na de eerdere commotie, nam hij een mes mee. “Hij verkondigde ook dat hij Mohammed A. zou vermoorden als hij hem zou zien”, aldus de openbare aanklager. “Toen dat in de buurt van de Kortrijkse Houtmarkt inderdaad gebeurde, stormde hij er samen met Kevin H. met het mes op af. Ze sloegen en schopten op zijn hoofd tot hij niet meer bewoog en lieten hem voor dood achter. Zonder de hulpdiensten te verwittigen, in de overtuiging dat hij na hun bruut geweld geen teken van leven meer gaf.”

Het parket vervolgt Steven V. en Kevin H. voor poging moord, Cornelia J. en Colin G. voor schuldig verzuim omdat ook zij de hulpdiensten niet belden terwijl ze wisten dat het slachtoffer er erg aan toe was. Steven W. riskeert 40 maanden cel, Kevin H. internering omdat hij volgens een gerechtspsychiater geestesgestoord is. Beiden zitten sinds het voorval in voorhechtenis.

Steven V. bekende de zware slagen maar ontkende ten stelligste dat hij vooraf de bedoeling had Mohammed A. te vermoorden. “Hij had dat inderdaad gezegd maar woorden komen vaak snel”, verdedigde advocaat Filip De Reuse hem. “Het mes had hij bij om zichzelf te beschermen. Hij gebruikte het tijdens de vechtpartij zelfs niet om verwondingen toe te brengen, enkel om bedreigingen te uiten. Had hij het slachtoffer echt dood gewild, dan had hij toch wel het mes gebruikt?! Bovendien wist hij wel degelijk dat het slachtoffer niet dood was. Zijn vriendin had hem bij hun vertrek nog zien bewegen.” Steven V. toonde zich bereid elke straf voor de opzettelijke slagen en verwondingen te aanvaarden. Hij verhuisde samen met zijn vriendin ondertussen al naar Izegem. Vandaag verblijft hij wel nog in de cel in afwachting van de uitspraak.