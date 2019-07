Duo bereikt morgen eindpunt na fietstocht van

3.400 kilometer voor KOTK Christophe Maertens

11 juli 2019

10u02 0 Waregem Jeroen Vanbellegem (26) uit Waregem en Thibaut Taelman (26) uit Kerkhove vertrokken op 29 juni van Waregem naar de Noordkaap in Noorwegen, een afstand van zo’n 3.400 kilometer. Ze zamelen zo geld in voor Kom op tegen Kanker.

Donderdag, op de twaalfde dag, fietsten Jeroen en Thibaut richting Trondheim in Noorwegen. Over wat ze beleefden schreven ze het volgende op hun Facebookpagina: “Vandaag meer bergaf dan bergop, dus verliep alles wat vlotter dan afgelopen dagen. Er was niet meer nodig dan zon en water om een rustige middag te hebben aan een meertje.” Morgen zetten ze koers naar de Noordkaap. Hoe dat verloopt kan je volgen via de Facebookpagina ‘Cycling to the North Cape’. Wie wil sponsoren kan zich melden op de pagina van Kom op tegen Kanker. Het actienummer van het duo is 110316662. Vermeld ook het woord ‘gift’.