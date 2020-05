Drukker dan gewoonlijk op markt in Beveren-Leie: “Maar iedereen houdt zich aan de regels” Pieterjan Neirynck

20 mei 2020

18u08 2 Waregem In Beveren-Leie is de eerste wekelijkse markt woensdagnamiddag veilig verlopen, als was het drukker dan in pre-coronatijden. “Beveren-Leie heeft zich uitstekend aan de regels gehouden”, vertellen de stewards die voortaan een oogje in het zeil houden.

De heropstart van de wekelijkse markt bracht ontsmettende handgel, mondmaskers en twee stewards met zich mee. In normale tijden kan je Heidi Verbeke (49) en Rita Waelkens (65) ontmoeten als parkeerwachter tijdens een thuiswedstrijd van SV Zulte Waregem, maar de komende weken zal het Kerkplein hun vertrouwde habitat worden. “Vanuit het stadsbestuur kwam de vraag om hier toezicht te houden. Dat zagen we meteen zitten. Alle voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden en paardenkoersen zijn geschrapt, dus we zijn blij dat we op deze manier kunnen helpen”, vertellen ze. “Rond 15 uur was het even druk, maar iedereen hield zich mooi aan de regels. We hebben niemand moeten berispen. Noteer maar: Beveren-Leie is braaf”, lacht Rita.

Geen ‘flaneurs’

De - relatieve - drukte is ook marktkramer Jan Meerschman opgevallen. Met zijn ambachtelijk gerookte zalm staat hij onder meer op de markten van Kortrijk, Oudenaarde en Waregem. Als we hem halverwege de namiddag spreken, heeft hij het al over een goede marktdag. “Zelfs in vergelijking met voor de coronacrisis is het absoluut drukker. De mensen spenderen ook duidelijk meer. Hoewel ik geen goedkoop product verkoop, mag je toch spreken over een verdubbelde omzet”, zegt hij. “Het valt wel op dat er geen ‘flaneurs’ zijn. Iedereen komt zijn inkopen doen en vertrekt weer naar huis. En dat is ook de bedoeling natuurlijk.”