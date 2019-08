Druk kruispunt Posterij krijgt vanaf vandaag heraanleg: ernstige verkeershinder Peter Lanssens

28 augustus 2019

08u23 0 Waregem Het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat vanaf vandaag het kruispunt van de Gentseweg (N43) met de Posterijstraat en Vijfseweg in Sint-Eloois-Vijve herstellen. Er zal ernstige verkeershinder zijn.

De spoorwegvorming op de N43 wordt aan het kruispunt weggewerkt door de rijweg een nieuwe toplaag in asfalt te geven. De werken duren tot en met vrijdag 30 augustus. Doorgaand verkeer op de N43 blijft mogelijk tijdens de werken. Maar het verkeer wordt met werflichten slechts alternerend doorgelaten. Er kunnen hierdoor erg lange files ontstaan. De aansluiting van de Posterijstraat en Vijfseweg op de N43 is afgesloten tijdens de werken. Verkeer richting Waregem rijdt om via de N43, Expresweg (N382) en ring rond Waregem (R35). Verkeer richting Oost-Vlaanderen rijdt om via de R35 en de Zultseweg. Verkeer richting Sint-Eloois-Vijve en verder rijdt om via de Vijvestraat en Emiel Clausstraat.