Drugsdealer op heterdaad betrapt op parking Torrebos Alexander Haezebrouck

29 november 2019

08u20 0 Waregem De politie van de zone Mira betrapte woensdagavond een drugdealer op heterdaad op de parking van sporthal Torrebos in Anzegem. Bij een huiszoeking werden maar liefst twee kilogram cannabis en 20 pillen speed gevonden.

Twee ploegen van de lokale recherche hadden zich anoniem opgesteld op de parking van sporthal Torrebos in de Landergemstraat in Anzegem. Omstreeks 21.15 uur zagen ze een drugsdeal doorgaan tussen een persoon in een wagen en een voetganger. De recherche kon beide personen staande houden. Bij het fouilleren van beide mannen en de wagen werd bij de bestuurder uit Vosselare vijf gram cannabis gevonden. Bij de wandelaar, een 29-jarige jongeman uit Anzegem werd 50 euro cash geld gevonden. De politie ging meteen over tot een huiszoeking van de 29-jarige A. T. uit Anzegem. Daar vonden ze maar liefst twee kilogram cannabis, 20 pillen speed en materiaal voor het verdelen van drugs. De 29-jarige dealer uit Anzegem werd gearresteerd en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter die zal beslissen of de man verder aangehouden blijft.