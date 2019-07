Dronkenmansrit eindigt met knal tegen kunstwerk ‘Waregem Koerse’, inzittenden vluchten weg Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

14 juli 2019

12u38 48 Waregem Op de Markt in Waregem is zondagmorgen vroeg om 4.40 uur het kunstwerk ‘Waregem Koerse’ aangereden door een 18-jarige dronken bestuurder. Twee personen raakten lichtgewond door rondvliegende brokstukken. De vier inzittenden zetten het op een lopen, maar konden wel gevat worden. De bestuurder legde een positieve ademtest af.

De 18-jarige V.L. uit Anzegem, de bestuurder van de Ford Focus, reed richting de Markt in de Stormestraat aan een hoge snelheid. Met hem zaten nog drie passagiers in de auto. V.L. volgde niet het bochtje naar links om zo het rondpunt van de markt op de rijden, maar raasde gewoon rechtdoor tegen de betonblok waar het kunstwerk op staat. “Door de klap raakten ook twee voorbijgangers lichtgewond door de brokstukken die door het ongeval in het rond vlogen”, zegt commissaris Michael Vanden Heede van de politiezone Mira. Het gaat om een achttienjarige jongen uit Waregem en een zeventienjarige jongen uit Anzegem. “Alle inzittenden vluchtten meteen na het ongeval te voet weg”, zegt Vanden Heede. De politie kon snel achterhalen wie de bestuurder van de Ford Focus was. “Hij legde een positieve ademtest af. Mogelijk was het groepje jongeren even voordien gaan feesten op het dancefestival Hype-O-Dream in Waregem. Vooral de betonblok zelf waar het kunstwerk op staat, liep grote schade op. Het kunstwerk met de naam ‘Waregem Koerse’ werd in 2003 geschonken aan de stad Waregem door de serviceclub ‘Fifty-One’. Het is een bronzen beeld van kunstenaar Jan Desmarets uit Wervik en is het uithangbord bij uitstek van paardenstad Waregem. Het beeld moet de galopperende en steigerende bewegingen van twee paarden in één en dezelfde sculptuur uitbeelden en moet vooral aantonen hoe mooi paarden wel kunnen bewegen.