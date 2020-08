Dronken Omar Govea (24) van Zulte Waregem veroorzaakt ongeval, twee vrouwen en ploegmaat lichtgewond



Alexander Haezebrouck

02 augustus 2020

11u53 88 Waregem Voetballer Omar Govea (24) van SV Zulte Waregem heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval veroorzaakt in het centrum van Sint-Eloois-Vijve. Govea reed met zijn Mercedes in op een stilstaande wagen met twee vrouwen in, die lichtgewond raakten. Govea bevond zich in staat van dronkenschap en was vergezeld door ploegmaat Luka Zarandia.

Het ongeval gebeurde rond 0.40 uur aan de kerk in Sint-Eloois-Vijve. Twee vrouwen stonden in een auto stil in de Koekoekstraat om de Schoendalestraat op te draaien. Net op dat moment week Zulte Waregemspeler Omar Govea af van zijn rijvak in de Schoendalestraat en knalde tegen de stilstaande auto waar beide vrouwen in zaten.

(Lees verder onder de foto)

De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten een van de vrouwen uit haar verhakkelde voertuig halen. Beiden werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Shotjes op café

Govea had geen geldig rijbewijs bij zich en bevond zich in staat van dronkenschap, dat bevestigt het parket van Kortrijk. Zijn Mercedes werd door het parket in beslag genomen.

Govea zat achter het stuur, maar was niet alleen in de auto. Hij werd vergezeld door zijn ploegmaat Luka Zarandia (24). Die laatste raakte lichtgewond, maar stelt het goed. Volgens getuigen was het duo net voor het ongeval op café geweest waar ze enkele shotjes genuttigd hadden. Een omstander zorgde ook nog voor wat tumult toen de politie tussenbeide kwam.

Govea is een Mexicaanse voetballer en speelt sinds vorig jaar bij Essevee. Zarandia is een Georgiër, die vorig seizoen nog werd uitgeleend aan het Kazachse FK Tobol. Sv Zulte Waregem communiceert later vandaag over de zaak.