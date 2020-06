Drogenboomstraat trekt met petitie naar stadsbestuur: “We zijn de hardrijders en het sluipverkeer beu” Pieterjan Neirynck

15 juni 2020

07u31 6 Waregem De bewoners van de Drogenboomstraat in Waregem zijn het beu. Al jaren wordt hun straat geteisterd door hardrijders, sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer. Binnenkort overhandigen de buren een petitie met bijna 100 handtekeningen aan het stadsbestuur. “We houden iedere keer ons hart vast als we piepende remmen horen. Hier komen brokken van”, klinkt het.

Tussen de Gentse Heerweg en de Waregemstraat in Waregem ligt de Drogenboomstraat. Een rustige plattelandsweg waar de doorgang op de meeste plaatsen te smal is om twee wagens te laten kruisen. “Toch kan het hier tijdens de spits verschrikkelijk druk zijn. De meeste mensen rijden hier ook veel te snel. Als er in de bocht dan een tegenligger opduikt, moeten de chauffeurs plotseling uitwijken. In de bermen of op onze opritten, wat levensgevaarlijk is voor fietsers”, vertellen Christoph Vande Kerckhove (55) en Myriam Vandekerckhove (51). Zij zijn de initiatiefnemers van de petitie voor een verkeersveilige Drogenboomstraat, die 96 handtekeningen telt.

Verkeersdrempel

Omdat de Drogenboomstraat deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt, verandert de toegelaten maximumsnelheid halverwege de straat. Op het ene deel mag je 50 kilometer per uur rijden, op het andere deel zelfs 70 kilometer per uur. “En vaak rijden de bestuurders dan nog een stukje sneller dan 70 kilometer per uur”, zegt Johannes Heremans (20), student politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent. “Dat het hier gevaarlijk kan zijn, weten we al langer. Maar nu hebben we examens, zijn we veel thuis en valt het mij nog meer dan anders op dat er hier veel te snel gereden wordt.”

De aangelegde verkeersdrempel bracht niet het verhoopte resultaat, vinden de buurtbewoners. “Ze remmen net voor de drempel, en vervolgens geven ze volle gas”, zegt Anneke Tavernier (82), die al 50 jaar in de straat woont. “Ik word ‘s nachts regelmatig wakker van auto’s die door de straat vliegen. Ook overdag zou je schrik hebben om de baan over te steken.” Myriam pikt in: “Met onze petitie hopen we dat het stadsbestuur onze bezorgdheden eindelijk ter harte neemt. Met een paar kleine aanpassingen, zoals een verlaging van de maximumsnelheid of extra verkeersborden, kan er al heel wat gebeuren.”

Kritiek punt

Volgens schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) heeft de verkeersdrempel wel degelijk zijn nut bewezen. “Bij metingen in 2017 stelden we vast dat 85 procent van de weggebruikers (V85, red.) gemiddeld 65 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. Na de aanleg van de drempel is de zogenaamde V85 gedaald tot 49 kilometer per uur. Een duidelijke verlaging”, zegt schepen Himpe, die vorige zomer met de buren de volledige straat afwandelde om alle bezorgdheden te noteren. De maximumsnelheid aanpassen kan niet, omdat een deel van de straat “nu eenmaal buiten de bebouwde kom ligt”.

De schepen geeft wel toe dat het kruispunt van de Drogenboomstraat en de Zultseweg een kritiek punt is. “Samen met de gemeente Zulte hebben we besloten om dit kruispunt opnieuw aan te leggen in een bovengemeentelijk rioleringsdossier. We willen er ook een trajectcontrole voorzien”, zegt Himpe. “Specifiek voor de Drogenboomstraat zal de gemeente de bestaande verlichting vervangen door led-verlichting, om de verkeersveiligheid te verhogen. En we vragen de politie nog altijd om geregeld controles uit te voeren op overdreven snelheid.”