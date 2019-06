Drijvende kracht achter Waregem Koerse en Eventing Waregem overleden Joyce Mesdag

15 juni 2019

11u20 0 Waregem De paardensport in onze regio is een stevige steunpilaar kwijt. Tom Ryckewaert (64), sporttechnisch directeur bij Bloso Waregem, terreinverantwoordelijke bij Waregem Koerse en medestichter van Eventing Waregem, is vrijdag overleden. Ryckewaert werd onwel op vakantie in Zuid-Frankrijk, en is overleden aan de gevolgen daarvan.

“Tom en ik zaten jaren samen in de organisatie van Eventing Waregem”, zegt Benoit de Maere d’Aertrycke. “Het was echt een hele waardevolle kracht, hij slaagde erin om iedereen mee te trekken in een verhaal en een hele ploeg rondom ons te scharen. Ik ben ook een hele goeie vriend kwijt. Tom was de eerste die klaar voor je stond als je hulp nodig had. Het was de eerste persoon die me is komen bezoeken toen ik in het verleden een ongeluk had. Dat typeerde hem ook gewoon: op Tom kon je rekenen.”

De datum van de uitvaartplechtigheid is nog niet gekend. Ryckewaert laat vier kinderen na.