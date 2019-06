Dorpskern Vijve krijgt vaste vrachtwagensluis: “Systeem controleert snelheid van àlle voertuigen” Peter Lanssens

20 juni 2019

09u40 0 Waregem Tientonners blijven door de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve razen. Het CD&V-stadsbestuur van Waregem laat daarom een vaste vrachtwagensluis plaatsen. Die komt tussen de Biebuyck-, Posterij-, Koekoek- en Schoendalestraat.

Hoe werkt zo’n sluis? Zodra een voertuig passeert dat hoog genoeg is om een vrachtwagen te zijn, wordt er een foto van de nummerplaat genomen. Aan een tweede paal op het einde van de zone, doorgaand vrachtverkeer boven de 5,5 ton mag niet in de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve, neemt een camera opnieuw een foto. Als blijkt dat er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto’s, houdt dat in dat de vrachtwagen niet lokaal leverde en doorreed. In dat geval volgt er een boete van 58 euro. “Er wordt met ANPR-camera’s gewerkt, wat meer voordelen biedt dan een loutere controle van vrachtwagens”, zeggen CD&V-fractieleider Margot Desmet en CD&V-gemeenteraadsleden Charka Dewaele en Henri Destoop. “Het systeem controleert de snelheid van àlle voertuigen. En spoort ook niet-verzekerde, gestolen of geseinde voertuigen op.”

Nog geen timing

Er was in het najaar van 2018 al een test met een mobiele vrachtwagensluis in hartje Sint-Eloois-Vijve. Nu komt er dus een vaste opstelling. Een concrete timing is er nog niet. Er moeten na goedkeuring op de komende gemeenteraad op dinsdag 2 juli nog prijzen opgevraagd worden. Er zullen wellicht ook werken aan de weginfrastructuur nodig zijn om de sluis te kunnen installeren. Ook de kostprijs van de vrachtwagensluis is nog niet bekend. Oppositiepartij Open Vld/N-VA is trouwens ook vragende partij. “Ik ben heel tevreden dat het stadsbestuur gehoor geeft aan mijn herhaaldelijke vraag tot naleving van de tonnagebeperking, die sinds 2011 in voege is in Sint-Eloois-Vijve”, laat raadslid Maxim Laporte (Open Vld) op Facebook weten. “Door via een vrachtwagensluis zwaar verkeer uit de dorpskern te weren. Ik blijf het dossier opvolgen tot het daadwerkelijk operationeel wordt”, stelt Laporte. Doorgaand vrachtverkeer moet sinds eind 2011 de Gentseweg (N43) en Expresweg (N382) nemen in Sint-Eloois-Vijve. Laporte verwijst ook nog naar Desselgem: “Onze fractie Open Vld/N-VA ijvert er voor dat men ook in Desselgem sterk inzet op het weren van ongewenst vrachtverkeer in de dorpskern”, aldus het raadslid.