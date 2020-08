Dorp der mirakelen ondergaat metamorfose: “Schoolomgeving wordt een groene long” Pieterjan Neirynck

24 augustus 2020

10u23 0 Waregem Het centrum van Nieuwenhove krijgt de komende jaren een totaal andere aanblik. Groener en verkeersveiliger zijn de sleutelwoorden. Ook de allereerste schoolstraat in Waregem krijgt er een plaatsje. “We creëren een groene long dwars door Nieuwenhove, waarlangs kinderen veilig hun school kunnen bereiken”, vertellen schepen Maria Polfliet en Philip Himpe (CD&V).

Het is een beetje een verborgen natuurparel, en dat moet veranderen. Het stadsbestuur wil de drie ingangen van het Margaretapark in Nieuwenhove onder handen nemen en voorziet daarvoor 328.000 euro. In juli stemde de gemeenteraad in met concrete plannen om het park letterlijk open te trekken. Het meest ingrijpend zijn de werken in de Oblatenstraat. “Hier bevindt zich één van de drie ingangen van het park, helemaal verborgen langs de straat. Bovendien is dit het gevaarlijkste punt van Nieuwenhove. Niet ideaal als je weet dat de vrije basisschool hier op een boogscheut vandaan ligt”, begint schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

In de toekomst zal je de Oblatenstraat niet meer kunnen gebruiken als verbinding tussen de Nieuwenhovestraat en Remi Vanmeerhaeghestraat. “We voorzien hier een knip en maken de ingang van het park prominenter aanwezig op straat”, vult schepen van Groen, Natuur en Klimaat Maria Polfliet (CD&V) aan. “Hoe we dat doen? Er komen letterlijk bomen op de weg. Enkel wandelaars, fietsers, prioritair vervoer en vuilniswagens zullen nog doorgelaten worden. Op die manier kunnen kinderen vanuit de Kapellestraat een veilige route door het park nemen om de school te bereiken.” Ook die ingang en parking krijgen een opfrisbeurt.

Hoe we de knip maken? Simpel, bomen op de weg. Maria Polfliet

Ontharding

Niet alleen extra groen, maar ook een verhoogde verkeersveiligheid is een belangrijke drijfveer voor het stadsbestuur. In de plannen wordt het bestaande pad achter de Sint-Margaretakerk een groene doorsteek en wordt de directe schoolomgeving heraangelegd. “Het deel van de parking evenwijdig met de Platanendreef ruimt plaats voor extra groen en een speelzone. Vlak naast het bushokje komt er dan weer een Kiss & Ride-strook voor de leerlingen die toch met de wagen naar school gebracht worden”, vervolgt Himpe. Belangrijk om te vermelden is dat de vrije basisschool in de nabije toekomst de leslokalen in de ‘oude jongensschool’ overbrengt naar de ‘oude meisjesschool’.

Tot slot transformeert de Platanendreef drie keer per dag tot een schoolstraat. “Aan het Goed te Nieuwenhove en de verkeersdrempel voor de vrije basisschool komen er twee barelen die de Platanendreef fysiek afsluiten. De leerkrachten zorgen ervoor dat die ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds een halfuurtje naar beneden gelaten worden”, stelt Himpe. Een eerder pilootproject bij de basisschool Talentensprong in de Nieuwhuizenstraat liep spaak bij dat specifieke punt, want het onderwijspersoneel zag het niet zitten om elke schooldag in te staan voor het afsluiten en openen van de straat.