Donderdag en vrijdag gesloten: Hippo.War krijgt tijdelijk aangepaste openingsuren Pieterjan Neirynck

30 september 2020

11u07 0 Waregem Door de coronacrisis krijgt oorlogsmuseum Hippo.War in de tribune van de Gaverbeekhippodroom tijdelijk aangepaste openingsuren. Voortaan kan je er niet meer op donderdag of vrijdag terecht, tenzij een stadsgids de rondleiding leidt.

Hippo.War, het bezoekerscentrum dat de rol van het paard en de Amerikanen belicht tijdens de Eerste Wereldoorlog, heropende tijdens de zomer de deuren. In normale tijden is Hippo.War vrij toegankelijk van woensdag tot en met zondag tussen 14 en 18 uur, maar door de coronamaatregelen is er permanentie nodig. “Maandelijks krijgt Hippo.War 750 tot 1.000 bezoekers over de vloer. Alleen blijken donderdag en vrijdag de minst drukke dagen, waardoor we het bezoekerscentrum op die dagen tijdelijk sluiten”, zegt schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V), die een alternatieve oplossing aanbiedt. “Buiten de openingsuren kan je ook altijd kiezen voor een begeleid bezoek met een stadsgids.” Dat kan via de website van Hippo.War.