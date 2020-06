Doe-het-zelfwinkels Rigolle en Synhaeve worden Hubo-winkels, vestiging in Harelbeke verdwijnt Pieterjan Neirynck en Philippe Moerman

08 juni 2020

12u38 43 Waregem Opvallend nieuws uit de kluswereld. De twee bekendste zelfstandige doe-het-zelfzaken in Waregem bestaan straks niet langer onder hun eigen naam. Zowel doe-het-zelf Synhaeve uit Beveren-Leie als Rigolle uit Waregem gaan binnenkort door het leven als Hubo. “En de vestiging in Harelbeke verhuist naar de site van Synhaeve”, vertelt nieuwe eigenaar Jan Onderbeke.

Doe-het-zelf Synhaeve en Rigolle zijn twee begrippen onder klussers en doe-het-zelvers. Allebei kan je ze gerust familiebedrijven met een degelijke reputatie noemen. Dat de concurrenten onder de vlag van Hubo en Plafomat terechtkomen, lijkt eigenaardig.“Maar we zagen elkaar nooit echt als rivalen. Onze klanten komen uit Anzegem, Vichte, Ingooigem, zelfs tot in Kluisbergen zijn we bekend”, vertelt Bruno Rigolle, die samen met broer Marc zaakvoerder is. “Onze publiek situeert zich dan weer in Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke, en ga zo maar door”, vult Geert Synhaeve van de gelijknamige doe-het-zelfzaak aan. “Er was een soort symbolische scheidingslijn.”

Vertrouwde gezichten

Centrale figuur bij de twee overnames is Jan Onderbeke. De Anzegemnaar bezit diverse Hubo-filialen in België en aasde al een tijdje op beide winkels. “Elk jaar belt Jan ons eens met de vraag of hij de zaak mag overnemen. We weigerden keer op keer, tot vorig jaar. Nu Marc de pensioenleeftijd nadert, leek het ons wel een goed idee. Bovendien verdwijnen wij als vertrouwde gezichten niet”, zegt Bruno. Bij Geert speelt de opvolging dan weer een rol. “Mijn kinderen doen het heel goed in het leven en hebben eigenlijk geen interesse in de doe-het-zelfzaak. Na rijp beraad heb ik ervoor gekozen om te verkopen aan Jan. Maar ik blijf wel nog een tijdje actief, in een adviserende functie. Ik wil dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten”, vertelt hij.

Nu Marc de pensioenleeftijd nadert, leek het ons wel een goed idee om de zaak over te laten. Wij blijven sowieso nog actief in de winkel. Bruno Rigolle

Terwijl de broers Rigolle momenteel volop uitverkoop houden, stoomt Jan de plannen voor beide vestigingen klaar. “Het is de bedoeling om zowel in Beveren-Leie als in Waregem met verschillende namen op de markt te komen. Ten eerste hebben we Hubo, gericht op particulieren. Daarnaast is er Plafomat voor de professionele vakman. Bij Synhaeve hebben we nog een derde pijler: een houthandel met professionele houtzagerij voor maatwerk”, legt Jan uit. Om het professionele gedeelte in Waregem mogelijk te maken, komt er een nieuwbouw achter het bestaande gebouw. Na alle vernieuwingen zal er in totaal 6.000 vierkante meter winkelruimte zijn, terwijl dat er nu nog 2.000 vierkante meter is.

Nieuwe werkkrachten

Dit alles heeft wel gevolgen voor de bestaande Hubo-vestiging in Harelbeke. “Omdat die slechts op 2 kilometer van Synhaeve ligt, hebben we beslist om beide winkels samen te brengen op de site in Beveren-Leie. Met 13.000 vierkante meter oppervlakte hebben we daar genoeg plaats”, besluit Jan. Beide Hubo-winkels zoeken overigens nog nieuwe werkkrachten, liefst met ervaring in de bouw. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via e-mail op bruno@rigolle.be of tonny@synhaeve.be