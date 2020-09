Doe-het-zelf Rigolle gaat als Hubo door het leven in gloednieuwe winkel Pieterjan Neirynck

23 september 2020

06u02 0 Waregem Tijdens de zomer werd het pand van de voormalige zelfstandige doe-het-zelfzaak Rigolle langs de Anzegemseweg grondig onder handen genomen. Vanaf woensdag opent de vernieuwde winkel de deuren, voortaan onder de namen Hubo en Plafomat. Zaakvoerders Bruno en Marc Rigolle blijven aan boord in de zaak.

Tot eind juni hielden de broers uitverkoop in hun bekende doe-het-zelfzaak en daarna ging de winkel voor drie maanden compleet dicht. Overnemer en Anzegemnaar Jan Onderbeke nam de tijd om de winkel een grondige opfrisbeurt te geven. Ook het concept werd aangepast. “We komen met verschillende namen op de markt. Enerzijds hebben we Hubo, gericht op particulieren, en anderzijds is er Plafomat voor de professionele vakman”, legt Onderbeke, die verschillende Hubo-filialen in België onder zijn hoede heeft.

Om dat professionele gedeelte in Waregem mogelijk te maken, kwam er een nieuwbouw achter het bestaande gebouw. “Met alle vernieuwingen achter de rug, telt de zaak nu 6.000 vierkante meter aan winkelruimte. Voorheen was dat 2.000 vierkante meter”, vervolgt Onderbeke. De nieuwe vestiging van Hubo zal elke weekdag geopend zijn, van 7.30 tot 18.30 uur en van 7.30 uur tot 17 uur op zaterdag. Vanaf vandaag tot en met zaterdag vindt er een speciaal openingsweekend plaats in Hubo en Plafomat.