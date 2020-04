Dodentol in Waregems rusthuis De Meers loopt op tot 40 Pieterjan Neirynck

21 april 2020

13u37 0 Waregem De voorbije dagen waren er opnieuw verschillende overlijdens te betreuren in het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers in Waregem. De trieste teller staat op 40 sterfgevallen, bevestigt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

De Meers, één van de grootste woonzorgcentra in de provincie, blijft zware klappen krijgen. Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn er in het woonzorgcentrum 40 overlijdens gemeld. Niet alle bewoners waren getest, maar bij het merendeel waren er aanwijzingen dat het om Covid-19 ging. Sinds vorige week zijn alle bewoners en personeelsleden getest. “Er zijn in totaal 510 testen afgenomen en 173 mensen bleken besmet. Dat komt overeen met een derde van de testen”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Hij benadrukt dat niet iedereen die positief testte, ook symptomen vertoont. Intussen blijft het woonzorgcentrum ook vanuit verschillende hoeken steun krijgen. Vorige week ontving De Meers 500 ontsmettende handgels en 2.000 chirurgische mondmaskers vanuit het Waregemse bedrijfsleven.