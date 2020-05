Exclusief voor abonnees Directrice van rusthuis De Meers, waar een op vijf bewoners het leven liet: “Zullen de mensen ons nog vertrouwen met hun naasten? Dat vragen we ons nu af.” Hans Verbeke

15 mei 2020

19u17 4 Waregem In onze regio werd geen rusthuis zo zwaar getroffen tijdens de coronacrisis als het Waregemse woonzorgcentrum De Meers. Liefst zestig bewoners lieten het leven sinds de uitbraak van het virus. “Leven en werken bij ons wordt nooit meer hetzelfde”, zegt directeur Ann Herpels. “Zo’n helse periode als deze wil niemand ooit nog meemaken. Veel sneller massaal kunnen testen, had bij ons veel leed voorkomen.”

Al toen in 2002 het eerste deel van het woonzorgcentrum De Meers in de steigers stond, was Ann Herpels directeur in één van de drie rusthuizen van het Waregemse OCMW. Die werden later samengebracht in wat nu de grootste woonzorgcampus in onze provincie is. Nu beschikt het rusthuis dus over driehonderd erkende bedden, en dat is niet niks. “De groei, de verhuis, de ontwikkeling van onze campus: ik heb het allemaal mogen meemaken en helpen organiseren”, zegt ze. “Hier proberen we mensen naast een excellente zorg ook zo veel mogelijk levensvreugde te geven. Dat lukt aardig, door onze open aanpak. Maar het coronavirus heeft alles overhoop gegooid.”

