Directrice De Kleine Wereld vraagt aandacht voor mentaal welzijn: “Hoe kunnen we nu lesgeven zonder knuffels of schouderklopjes?” Pieterjan Neirynck

28 april 2020

20u01 0 Waregem Bij de plannen om de scholen te heropenen, is er te weinig aandacht voor het mentale en sociale aspect bij de leerlingen. Dat vindt Mien Desmet, de coördinator van Freinetschool De Kleine Wereld in Waregem. “Eigenlijk zou ik mijn school liever gesloten houden. Tot we weer op een normale manier kunnen lesgeven”, vertelt ze.

Na een telefoontje met de schoolinspecteur kroop de coördinator van de Waregemse Freinetschool in haar pen. Ze heeft begrip voor alle hygiënische en veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met de heropstart van de scholen op 18 mei. Maar ze vindt dat er te weinig aandacht is voor het mentale welzijn van de leerlingen. “Nee, ik lig niet wakker van het afnemen van eindtoetsen. Ik lig niet wakker van de weinige middelen waarover we als startende school beschikken. Ik lig ook niet wakker van grote leerachterstanden bij kinderen. Ik lig wakker van het niet kunnen voldoen aan de belangrijkste basisvoorwaarde om te komen tot leren”, schrijft ze.

Onnatuurlijk

“Sociaal contact, dat is de belangrijkste voorwaarde om alle leerdoelen te bereiken”, verduidelijkt Mien aan de telefoon. “De rondes waarin kinderen gezellig bij elkaar in kring verhalen vertellen, luisteren naar elkaar, een helpende hand bij het springen van de ene naar de andere boomstam op de weide”, geeft ze als voorbeelden. Maar in post-coronatijden worden al die zaken verboden door de overheid. De lessen mogen doorgaan, op veilige afstand van elkaar en met leerkrachten die mondmaskers dragen. “Onnatuurlijk”, stelt Mien. “Als ik alle maatregelen en eisen lees, dan denk ik ‘god, hoe moeten wij dan les geven’. Dat is absoluut de manier niet waarop we moeten werken.”

Praktische afspraken

De aandacht voor het mentale ontbreekt. Daar is Mien van overtuigd. Dat weerspiegelt zich ook in de leidraad van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Allemaal praktische afspraken. Hoeveel toiletten moeten er zijn, wat moeten we ontsmetten, hoe gaan we evalueren, ... Geen woord over mentale gezondheid”, zegt de coördinator, die 140 leerlingen onder haar hoede heeft. “Eigenlijk zou ik de school nog wat gesloten moeten houden, tot we opnieuw op een normale manier les kunnen geven. Het is echt niet evident om alle regels na te leven”, besluit Desmet.