Dieven gaan aan de haal met... een alpaca: “Wie haar vindt, krijgt een beloning” Pieterjan Neirynck Alexander Haezebrouck

02 september 2020

20u23 6 Waregem In de Caseelstraat in Waregem heeft zich afgelopen weekend een eigenaardige diefstal voorgedaan. Op een kleine hoeve gingen dieven aan de haal met een tamme vrouwelijke alpaca. Eigenares Nicole Verniers is er het hart van in. “Wie een gouden tip bezorgt, krijgt een beloning”, zegt ze.

Dierenliefhebster Nicole ontdekte de diefstal zaterdagochtend. “In de nacht van vrijdag op zaterdag is het gebeurd. Dieven hebben één van mijn twee alpaca’s opgetild, over verschillende weidehekken én een beekje gedragen en zo meegenomen. De politie is ter plaatse geweest en ze hebben slechts één pootafdruk gevonden, dus er moeten verschillende daders geweest zijn”, weet Nicole, die toevoegt dat zo’n diertje eigenlijk best licht is. “Een alpaca ziet er best imposant uit, maar weegt niet veel.”

Nicole én het overgebleven mannetje lijden onder de diefstal. “Je ziet dat het hengstje treurt. Hij gedraagt zich helemaal anders. Zelf heb ik er eveneens hartzeer van. En schrik, want die daders zijn tot op tien meter van mijn slaapkamer geweest. Binnenkort komen er bewakingscamera’s.” Enkel Nicole’s Mechelse herder heeft de ongewone diefstal opgemerkt. “Nu ik erover nadenk, herinner ik me nu dat ze ‘s nachts geblaft heeft vanuit haar hok. Ik heb toen even de deur opengetrokken en iets geroepen naar haar. Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat de daders het mannetje niet meer durfden meenemen.”

Tot 2.500 euro

Naar de motieven voor de diefstal is het volgens Nicole niet ver zoeken. “Het is spijtig om te zeggen, maar het gaat om geld. Een gewone merrie kost al 1.700 euro tot 2.000 euro. Aangezien ik vermoedens heb dat mijn vrouwtje zwanger was, loopt de waarde op tot 2.500 euro”, zegt de vrouw, die intussen al bevriende dierenhandelaars contacteerde. “Als zij een verdachte aanbieding krijgen om een alpaca te kopen, zullen ze me waarschuwen. Sowieso krijgt de vinder of tipgever een beloning.”

Een kennis van Nicole zette een oproep om het diertje terug te vinden op Facebook. Zelf zette Nicole ook letterlijk een ‘zoekertje’ op Tweedehands.be. Wie iets meer weet over de ongewone diefstal, mag Nicole altijd contacteren op 0473/64.12.09.