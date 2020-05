Dierenasiel stopt tijdelijk met adoptie: “Sommigen vroegen of ze hond na coronacrisis mochten terugbrengen” Pieterjan Neirynck

19 mei 2020

20u03 24 Waregem Al zeker tot 8 juni gaat Folyfoot uit Waregem geen enkele hond onderbrengen in een nieuwe thuis. Het dierenopvangcentrum heeft er genoeg van dat mensen een hond adopteren uit eenzaamheid door de ‘lockdown light’. “Daarom moeten we het asiel nu zelf in lockdown plaatsen. Het kan niet anders, voor het welzijn van de dieren”, klinkt het.

“De interesse steeg plotseling enorm”, vertelt verantwoordelijke Jurgen Naert. Het gemiddelde aantal ging van zo’n twee verzoeken per week naar zes of zeven de laatste dagen. Alleen hadden niet alle geïnteresseerden het even goed voor met de honden. “Sommige mensen vroegen vlakaf of ze de geadopteerde hond na de coronacrisis mochten terugbrengen. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar het toppunt kwam er echter deze morgen. Mensen die een mannelijke yorkshire zochten om die te laten paren met hun eigen hondje. De kleintjes zouden nadien verkocht worden, om de crisis financieel te overbruggen.”

Najaar

Gedegouteerd greep Jurgen in. De komende weken verlaat geen enkele hond het asiel, tenzij bij grote uitzondering. “Als een echte dierenliefhebber afscheid moet nemen van zijn of haar hond en graag een ander dier wil adopteren, dan kunnen we de mogelijkheden bekijken. In ieder geval zal je een lange vragenlijst moeten invullen”, zegt Jurgen, die ook al vreest voor de nasleep van de crisis. “Tijdens de coronacrisis en de zomervakantie heeft iedereen meer tijd. Maar wat na de zomer? Elk jaar worden er in het najaar meer honden naar het asiel gebracht. Ik hou mijn hart nu al vast.”