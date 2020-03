Dief die ‘kerstcadeautjes’ stal in Brooklyn en Tommy Hilfiger riskeert zes maanden cel Alexander Haezebrouck

04 maart 2020

16u52 1 Waregem Een jonge Fransman riskeert een gevangenisstraf van zes maanden voor twee diefstallen die hij pleegde op 17 november vorig jaar. Hij ging aan de haal met dure merkkledij in de winkel van Tommy Hilfiger in Kortrijk en in de Brooklyn in Waregem.

Het parket vraagt naast de celstraf, dat ook de auto waarmee hij kwam afgezakt naar Kortrijk en Waregem verbeurd wordt verklaard. De jongeman die kwam opdagen was evenwel niet de jongeman die het parket had gedagvaard. “Jullie hebben mijn broer gedagvaard, maar ik heb de feiten gepleegd”, zei de jongeman. “Ik had die dag geen identiteitsgegevens bij, enkel de papieren van de auto die op naam van mijn broer staat die fysiek erg lijkt op mij. Wellicht is daar de vergissing gebeurd.” Na enkele vragen over de feiten besloot de rechter om hem te geloven. De jonge Fransman trok met een zelfgemaakte dieventas naar de twee winkels in Kortrijk. “Ik wou kerstcadeautjes kunnen geven aan mijn naasten”, zei de jongeman tegen de rechter. “Ik heb dat nog nooit kunnen doen.” In Brooklyn in Waregem liep de beklaagde tegen de lamp. Bij het verlaten van de winkel vroeg de winkelverantwoordelijke of ze eens mocht kijken in zijn tas. De jongeman zette het daarna op een lopen en sprong in een auto met Franse nummerplaat. De politie kon de vluchtende jongeman snel oppakken. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van zes maanden, een geldboete van 1.200 euro en de verbeurdverklaring van de Volkswagen Golf. Vonnis op 1 april.