Deze week verkeershinder in drie straten in Waregem Peter Lanssens

03 februari 2020

10u47 0 Waregem Er is deze week verkeershinder in drie straten in Waregem: de Stormestraat en de Markt in het centrum en de Caseelstraat aan de rand van de stad. Een overzicht.

Er staat tot en met dinsdag 4 februari een mobiele kraan in de Stormestraat, om er een torenkraan te kunnen afbreken. Er is tot dan geen verkeer mogelijk in de Stormestraat, tussen de Venne- en Verhelststraat. Omrijden doe je via de Venne, Processie- en Verhelststraat. Ook tot en met dinsdag 4 februari zijn er snoeiwerken in de Caseelstraat, ter hoogte van huisnummer 21. Doorgaand verkeer kan er tot dan niet. Omrijden doe je via de Oude Desselgem- en Hoogmolenstraat, Deerlijkseweg en Spitaalstraat. Op de Markt in Waregem wordt tot en met vrijdag 7 februari winterbar Eisbear afgebroken. Er is tijdens de afbraak geen verkeer mogelijk achter de kerk, richting Stationsstraat. Ook de parkeerplaatsen aan de dekenij en achter de kerk zijn deze week niet beschikbaar. Op de Markt blijft de rijrichting Stations- of Stormestraat, naar de Keukeldam toe, wel vrij.