Exclusief voor abonnees Deze week nog meer werken in centrumstraten Peter Lanssens

10 september 2019

Er zijn niet enkel de ingrijpende werken in de Zuiderlaan (R35) in Waregem, waar een tweede fase gestart is met de aanleg van een rotonde bij de aansluiting op de Meersstraat. Er zijn nog enkele werken deze week. Zo komt er op dinsdag 10 september een grote kraan op de rijweg in de Stationsstraat, tussen de Marcel Windelsstraat en Putmanstraat. Er is in de Stationsstraat geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 8.30 en 16 uur. De aannemer voorziet een lokale omleiding via de Processiestraat, Vennestraat en Westerlaan, naar de Noorderlaan toe. Op donderdag 12 september komt er dan weer een grote kraan op de rijweg in de Schakelstraat, tussen de Holstraat en winkelcentrum het Pand. Er zal die dag geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de Holstraat en het Pand. De aannemer plant een omleiding via de Zuiderlaan, naar het andere deel van de Schakelstraat.

