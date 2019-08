Deze maand ook op maandagavond leeftijdsbandjes tegen alcoholmisbruik Peter Lanssens

04 augustus 2019

12u41 0 Waregem Het systeem met leeftijdsbandjes tegen alcoholmisbruik is uitgebreid in Waregem. De bandjes worden in augustus ook op maandagavond gepromoot. Als de cafés op de Markt vol zitten, tijdens de vaak druk bijgewoonde concerten in het aanpalende park Casier.

De kleur van het polsbandje geeft aan welke drank een jongere al dan niet mag nuttigen. Wie 16 of 17 jaar is, krijgt een oranje bandje en kan bier drinken. Vanaf 18 jaar krijg je een groen bandje en heb je ook recht op sterke drank. Wie geen 16 jaar is en dus geen bandje draagt, krijgt geen alcohol. De jeugdraad en -dienst delen de stoffen bandjes nu ook op maandagavond op de Markt en in het park Casier uit, tijdens de Parkies concerten daar.

Niet verplicht

Wie een bandje wil, toont eerst zijn of haar identiteitskaart. De bandjes zijn niet verplicht. Het stadsbestuur hoopt wel dat het bij jongeren een gewoonte wordt om ze te gebruiken. En dat jongeren met een bandje geen alcohol bestellen en doorgeven aan jongere vrienden zonder bandje. Het systeem met de bandjes helpt cafébazen om sneller te zien wie alcohol mag drinken en wie niet. Wie als jongere geen bandje draagt, moet op café altijd zijn identiteitskaart tonen. De bandjes, die al op fuiven gebruikt worden ook, zullen verder tijdens de Waregem Koerse Feesten uitgedeeld worden. Wie er meteen eentje wil, gaat naar de jeugddienst op het Gemeenteplein.