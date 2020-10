Desselgemse toneelvrienden brengen tien voorstellingen van blijspel: “We laten ons niet doen door corona” Pieterjan Neirynck

09 oktober 2020

06u03 0 Waregem Coronajaar of niet, de KVG Toneelvrienden zúllen optreden. Tussen 23 oktober en 8 november voert de Desselgemse toneelvereniging de klucht ‘Ge-TIC-t’ op in een coronaproof ontmoetingscentrum De Coorenaar. “Toen De Zingende Sterren en Nut en Vermaak lieten weten dat ze een jaartje overslaan, was er even paniek, maar we hebben doorgezet”, klinkt het.

Uit veiligheidsoverwegingen beslisten de Waregemse Zingende Sterren en toneelbond Nut en Vermaak uit Nieuwenhove in juni dat ze dit najaar geen theaterstukken zouden opvoeren. De Desselgemse hobbyacteurs, die met hun voorstellingen geld inzamelen voor de Katholieke Vereniging Gehandicapten, wilden die hartverscheurende beslissing daarentegen niet nemen. “In overleg met de ploeg hebben we besloten dat we de kat uit de boom zouden kijken. Tijdens de zomer zijn we voorzichtig aan begonnen met repeteren, zoals we dat ieder jaar doen. De heropflakkering in juli zorgde wel voor de nodige stress, ja”, vertelt regisseur Filip Destoop, die al sinds 1998 onafgebroken meewerkt.

De heropflakkering in juli zorgde voor de nodige stress. Zouden onze voorstellingen kunnen doorgaan? Filip Destoop

Terwijl de KVG Toneelvrienden in normale tijden 2.000 mensen ontvangen gedurende 7 voorstellingen, zal het dit jaar een stuk minder zijn. De zaalcapaciteit in OC De Coorenaar is beperkt tot 130 toeschouwers, waardoor de acteurs maar liefst 10 voorstellingen spelen. “In de zaal kiezen we ervoor om de horecaregels te volgen. Er zitten maximaal vier mensen aan één tafeltje en onze medewerkers staan in voor de bediening van drankjes. Het is ook verplicht om een mondmasker te dragen als je je door de zaal beweegt”, legt Destoop uit.

Geschifte komedie

‘Ge-TIC-t’ speelt zich af in de praktijk van een psychiater die mensen helpt bij het beheersen of overwinnen van hun tics. Zes mensen komen op hetzelfde moment in zijn wachtzaal terecht, terwijl de dokter opgehouden wordt in de luchthaven. De patiënten beginnen dan maar zelf een groepssessie. “Dit blijspel van de Franse auteur Laurent Baffie zit vol met pijnlijke, maar vooral hilarische toestanden”, vat Filip het samen. “Ik wil ook nog even toevoegen dat we heel blij zijn met de komst van Mo Dewaele, die als jonge actrice haar eerste stappen zet bij de Toneelvrienden”, besluit hij.

Er zijn voorstellingen op 23, 24, 28, 30 en 31 oktober en op 4, 6 en 7 november om 20.00 uur. Op 1 en 8 november wordt er ook gespeeld om 17.30 uur. Een ticket kost 9 euro en is enkel online te reserveren via de website.