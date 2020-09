Desselgemse sportclubs slaan handen in elkaar en bieden teambuildings aan Pieterjan Neirynck

13u03 0 Waregem In Desselgem is een opmerkelijke samenwerking ontstaan. Vijf sportclubs en gezondheidsverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om sportieve teambuildings voor bedrijven aan te bieden. De sportdienst van het Waregemse stadsbestuur mocht maandag de spits afbijten.

De samenwerking is er eentje tussen boksclub T-Boxing Academie, sportstudio FitStudio (beiden uit de Liebaardstraat), gevoelenswinkel Amba Amba uit Desselgem Dries, VR-Loft uit de Nieuwstraat en sportkampenorganisator Little Ball Village uit de Opstalstraat. De eerste grote test, met de administratie, schoonmaakploeg en de redders van Waregem Sport, bleek een groot succes. “De groep was verdeeld in drie bubbels, die zich per fiets van locatie naar locatie verplaatsten. Onder meer een kennismaking met yoga, een bootcamp (een spierversterkende trainingsmethode, red.), een initiatie boksen en een beat saber battle kwamen aan bod”, vertelt Griet Verbeke, zaakvoerster van VR-Loft. Het is de bedoeling om de sportieve teambuildings, gericht op bedrijven en verenigingen, blijvend aan te bieden. Meer informatie via info@vr-loft.be.