Desselgemse metamorfose krijgt verder vorm: 21 appartementen en handelsruimte in dorpskern Pieterjan Neirynck

11 september 2020

15u09 6 Waregem De invulling van de dorpskernvernieuwing in Desselgem krijgt verder vorm. Jeugdhuis Jakkedoe, zaal De Drie Sleutels, de vroegere jongensschool, de voormalige bib en de pastorie ruimen plaats voor een nieuwbouwproject met 21 appartementen én bijkomende handelsruimte. Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie staat in voor de werken.

Er is al een hele tijd sprake van, maar nu komt de dorpskernvernieuwing in de Nieuwstraat eindelijk in een stroomversnelling. Een dikke tien jaar geleden slaagde de stad erin om de voormalige gebouwen van Jeugdhuis Jakkedoe en zaal De Drie Sleutels aan te kopen. In 2016 volgde dan de aankoop van het parochiaal centrum (POC), de lokalen van Chiro Horizon Desselgem, de pastorie en de bibliotheek voor 465.000 euro. Vorig jaar verkocht de stad de panden op haar beurt door aan een bouwpromotor, met de expliciete verplichting om er woongelegenheden en commerciële ruimte te voorzien.

Penthouses

Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie haalde de opdracht binnen en wil halverwege volgend jaar starten met de bouw van een appartementsgebouw met kelderverdieping. “Op het gelijkvloers voorzien we één appartement en een handelsruimte van bijna 400 vierkante meter, waarvoor we lokale spelers willen aantrekken. Een kledingzaak of kantoor is perfect mogelijk. Het is minder de bedoeling om er een café of restaurant onder te brengen”, vertelt projectontwikkelaar Benny Geldhof. “Boven de handelsruimte komen er twee verdiepingen met achttien appartementen. In het dak prijken twee ruime penthouses.” De appartementen met één slaapkamer hebben een oppervlakte van 74 vierkante meter, die met twee slaapkamers tussen 85 en 90 vierkante meter.

Volgens Geldhof gaat het niet om een traditioneel bouwproject. “We willen uitpakken met ruime terrassen en grote ramen die voor veel lichtinval zorgen. En het ornament van de jongensschool zorgt voor de historische toets aan het gebouw”, vindt hij. Het behouden van de historische waarde van de oude jongensschool was één van de bijkomende verplichtingen die het stadsbestuur oplegde. “Hoewel het hier niet om een beschermd monument gaat, vonden we het toch belangrijk dat deze erfgoedwaarde behouden blijft”, vult schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V) aan.

Vergroening

De werken, die naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar starten met de sloop van de bestaande bebouwing, hebben gevolgen voor de nabijgelegen vrije basisschool en Chiro Horizon Desselgem. Zo wordt de bestaande doorgang naar de chirokoer dichtgemetseld. “In de plaats komt er een nieuwe doorsteek tussen de Nieuwstraat en het kerkplein, waarlangs kinderen veilig hun school of de Chiro kunnen bereiken. In een latere fase willen we dan ook de achterliggende parking opfrissen, met meer groen. Dat is een onderdeel van het meerjarenplan van de stad”, besluit schepen Soens.