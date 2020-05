Desselgemse Leiezonen dragen vanuit ‘hun kot’ nummer op aan overleden Maria (78) Pieterjan Neirynck

03 mei 2020

16u02 1 Waregem Al wekenlang kunnen de muzikanten van de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen uit Desselgem niet fysiek samenkomen om te repeteren. Maar ze zijn er wel in geslaagd om een filmpje in elkaar te boksen, waarbij elke muzikant van thuis uit speelt. “We dragen het nummer op aan Maria, mama van enkele muzikanten en onze grootste supporter”, klinkt het. Maria overleed onlangs op 78-jarige leeftijd.

De Desselgemse muziekvereniging is niet de eerste die een filmpje op sociale media post, waarbij iedereen thuis meespeelt. Het initiatief komt er als gevolg van een spijtige gebeurtenis. “We willen dit prachtige nummer opdragen aan Maria. Zij stierf half april en was de echtgenote van Herwig, één van onze ex-muzikanten, en de mama van Karl, Chris, Heidi, Jürgen en Sarah. Velen van hen waren of zijn nog actief binnen ons orkest. Maria was zelf ook een hevige supporter. Ze was er altijd bij op activiteiten en concerten”, vertelt voorzitter Kasper Vanoverbeke.

Zelf naspelen

Het was echter niet evident om het nummer op te nemen. “Hoewel dat zo lijkt in de video, hebben we het filmpje niet met iedereen tegelijkertijd opgenomen”, zegt Kasper. Iedere muzikant ging afzonderlijk aan de slag met de originele opname van het liedje. “Het was daarbij zaak om het nummer zo goed mogelijk, op het juiste ritme, na te spelen. Daarna heeft Hans Debrabandere, onze ondervoorzitter, urenlang gemonteerd om alle opnames mooi samen te voegen in één filmpje. Het was voor iedereen een beetje bang afwachten hoe het ging aflopen, maar het resultaat is zeker geslaagd.”

9 geschrapte evenementen

Intussen liggen alle repetities en activiteiten van de Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen al sinds maart stil. En dat blijft nog even zo, nog minstens tot en met 8 juni. “Ik heb even geteld, en de teller van geschrapte evenementen staat momenteel al op 9. Hopelijk kunnen we alles binnenkort weer opstarten”, besluit Kasper Vanoverbeke.

