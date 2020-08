Desselgem Kermis helemaal geschrapt door corona, Beveren Kermis kiest voor lightversie Pieterjan Neirynck

25 augustus 2020

11u27 0 Waregem Na de Waregem Koerse Feesten volgen traditioneel de dorpskermissen in Beveren-Leie en Desselgem in het eerste en tweede weekend van september. Al valt er in coronatijden weinig te beleven in de deelgemeenten, want het Desselgems Feestcomité heeft alle festiviteiten geannuleerd. In Beveren-Leie doet het Feestcomité wel een poging met een lightversie van Beveren Kermis. “Volgend jaar vieren we onze twintigste verjaardag dubbel en dik.”

Had het coronavirus zich er niet mee gemoeid, dan stond er van 4 tot 6 september in Beveren-Leie een feestweekend op de planning. Een parochianenkoers, een rommelmarkt en een feestelijk vuurwerk zijn vaste waarden. “Het is allemaal weggevallen”, zucht voorzitter Thierry Mondy. “We hadden een speciale editie van Beveren Kermis voorbereid, om de twintigste verjaardag van het feestcomité te vieren. Er waren heel wat leuke dingen gepland, maar dat houden we allemaal voor volgend jaar. Wel zullen we met verschillende Beverse verenigingen een coronaveilig zomerterras organiseren.” Dat terras komt op het grasplein tussen ontmoetingscentrum ‘t Klokhuis en ontmoetingscentrum De Kernelle en zal plaats bieden aan 150 personen.

Om plaats te maken voor het zomerterras, verhuist de kermis éénmalig naar het Kerkplein. Net zoals in Waregem zijn de foorreizigers welkom in Beveren-Leie. “Wel moeten de kermisuitbaters hun attractie coronaproof maken en zal er een aangepast circulatieplan met een vaste looprichting gelden”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). Een vuurwerk komt er, opnieuw naar analogie met de situatie in Waregem, niet. “Een vuurwerk doet mensen afzakken naar het centrum, en dat willen we juist niet. We moeten uiteraard nog altijd vermijden dat er veel mensen op één plaats bijeenkomen.”

Volkstrekker geschrapt

Naar Desselgem dan, waar het tweede weekend van september bekendstaat als Desselgem Kermis. Van vrijdag 11 september tot en met dinsdag 15 september zal je hier enkel een reeks kermisattracties aantreffen. “Normaal plaatsen we op zaterdag tijdens het vuurwerk een bar op het Kerkplein en organiseren we op zondag een zwijntjesworp voor de kinderen, maar dat laten we achterwege”, zegt Dimitri Wullaert van Feestcomité Desselgem. “Die activiteiten zijn belangrijk om wat geld bijeen te krijgen voor de Apéro Ski in januari, ons belangrijke evenement. Bovendien gaat de Grote Prijs Memorial Briek Schotte, dé volkstrekker van Desselgem Koerse, op dinsdag niet door. Daarom leek het ons beter om geen risico’s te nemen.”

Duur evenement

De beslissing van het Feestcomité heeft meteen ook gevolgen voor het najaar. “Onze Apéro Ski in januari is een duur evenement. Zonder opbrengsten kunnen we deze uitgebreide kerstmarkt met randanimatie dit jaar echt niet organiseren. In januari 2021 zijn we zeker opnieuw op de afspraak met de Apéro Ski”, besluit Wullaert.