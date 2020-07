Desselgem geniet van optredens en animatie tijdens eerste stop van Tournee Congé Pieterjan Neirynck

11 juli 2020

17u40 5 Waregem De eerste stop van de rondreizende zomeractiviteit Tournee Congé aan het ontmoetingscentrum De Coorenaar in Desselgem blijkt alvast een voltreffer. Onder een voorzichtige zomerzon kwamen honderden inwoners vrijdag en zaterdag gespreid genieten van animatie en optredens. En ook Sportkaffee Stadion kon een graantje meepikken van het succes.

Onder de noemer Tournee Congé organiseren de stad en cultuurcentrum De Schakel zeven weekends lang zomerse activiteiten in alle deelgemeenten en de belangrijkste wijken. Dit weekend was Desselgem als eerste aan de beurt. Programmator Joost Van de Kerkhove noemt de eerste ‘editie’ alvast geslaagd. “Dankzij de verplichte reservaties kunnen we de capaciteit nauwlettend in het oog houden. Dat is ook de sterkte van dit evenement: we reizen door Waregem, dus aan het einde van de rit heeft iedereen ervan kunnen genieten”, vertelt hij. “Toch blijft het een vreemde organisatie. Door de coronamaatregelen moet je op heel veel verschillende dingen tegelijk letten.”

Naamsbekendheid

Het zomers evenement is een meevaller voor Quentin Delroeux en Els Feijtraij van Sportkaffee Leiestadion. Omdat hun cafetaria zich pal naast het evenemententerrein bevindt, kunnen ze een graantje meepikken van het succes. “We mogen alle aanwezigen hapjes en drankjes geven. En vanop ons terras kan je de optredens ook op een comfortabele manier meevolgen. We zijn dus heel erg tevreden over de samenwerking”, zegt Els. “Het enige minpuntje is dat Desselgem als eerste aan de beurt kwam. Mocht Tournee Congé al wat meer naamsbekendheid hebben, dan was de opkomst misschien nog iets groter. Maar goed, het is gezellig en we klagen zeker niet.”

Muzikale afsluiter

Tournee Congé trekt de volgende weken nog naar Nieuwenhove (17 en 18 juli), het Gaverke (24 en 25 juli), Beveren-Leie (31 juli en 1 augustus), De Biest (7 en 8 augustus) en Sint-Eloois-Vijve (14 en 15 augustus). De grote afsluiter vindt uiteindelijk plaats in het stadscentrum op 21 en 22 augustus. Compact Disk Dummies en Wannes Cappelle zullen daar - via livestream - voor het mooie weer zorgen.