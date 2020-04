Dertig maanden effectieve celstraf voor ‘Den Hollander’ voor steekpartij op appartement LSI

07 april 2020

11u43

Bron: LSI 0 Waregem Een 39-jarige man van Nederlandse origine is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden voor een steekpartij op een appartement in de Stationsstraat in Waregem en drugshandel. Op 16 oktober 2019 raakte bij de steekpartij een vijftiger levensgevaarlijk gewond. Pas iets meer dan één maand later kon Samir K. alias ‘Den Hollander’ opgepakt en aangehouden worden.

Het steekincident gebeurde rond 22 uur ’s avonds op het appartement van Luc B., waar nog vier anderen cocaïne samen gebruikten. Plots ontstond er volgens de openbare aanklager een discussie waarbij Samir K. naar een aardappelmesje greep en Luc B. in de hals stak. Met het aardappelmesje hadden ze even voordien hun cocaïne versneden. Het bloed spoot in het rond omdat er een slagader was geraakt. Dankzij de hulp van de uitbater van een vlakbij gelegen nachtwinkel kon het bloeden gestelpt worden en de hulpdiensten gebeld worden. Luc B. herstelde uiteindelijk wonderwel.

Bij aankomst van de politie bleek er niemand meer in het appartement aanwezig. Het onderzoek kon aantonen dat er vijf personen aanwezig waren. Zij wezen naar Samir K. als dader. Die kon pas een maand later - op 20november - bij zijn broer in Harelbeke opgepakt worden. Sindsdien verblijft hij in de cel. Volgens zijn advocaat verliet hij het appartement nog voor er iets was gebeurd. De rechter volgde zijn vraag tot vrijspraak niet.