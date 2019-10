Deel foto van spreuk op vitrine en win Waregembon Peter Lanssens

02 oktober 2019

12u49 4

De tiendaagse van de geestelijke gezondheid loopt tot 10 oktober. Waregem zet zijn schouders onder de slogan ‘samen veerkrachtig’, door uit te pakken met het initiatief ‘spreuken in het straatbeeld’. Wie rondwandelt in Waregem, ontdekt op vitrines en ramen van zestig handelszaken en organisaties fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om bij stil te staan. De spreuken zijn door een professionele illustratrice manueel op de vitrines geschilderd, zodat ze maximaal de aandacht trekken. Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld. Wie zijn of haar favoriete spreekt deelt op sociale media met de hashtag #samenveerkrachtigwaregem, maakt op een van vijf Waregembonnen van 50 euro kans. Info over de actie staat verder op www.waregem.be/fitinjehoofd.