De wagens van Ringo Star en John Lennon zijn de blikvangers op oldtimerbeurs in Waregem Joyce Mesdag

31 oktober 2019

17u37 0 Waregem Een Maserati van 2,5 miljoen euro van dichtbij zien? Het kan op de vijfde editie van Waregem Oldtimer Event dit weekend. En er is méér. Het heeft organisator Wim Soenens enkele jaren lobbywerk gekost, maar je kan er ook twee oldtimers zien waar twee Beatles, John Lennon en Ringo Star nog achter het stuur hebben gezeten.

Het wordt zo stilaan een traditie, de oldtimerbeurs in Waregem Expo. Bezoekers kunnen zich vergapen aan een 150-tal wagens, van verschillende merken. “Het gaat vooral om Italiaanse wagens zoals Fiat, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo, … maar ook merken als Mercedes, Porsche, Austin Healey, Jaguar, Aston Martin, BMW en Volkswagen zijn present”, zegt Soenens. ‘

“De wagens komen niet enkel uit België, maar ook vanuit Nederland, Engeland, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Frankrijk, … “, gaat Soenens verder. “Kortom: uit alle hoeken van de wereld worden pareltjes verscheept naar Waregem. De voorbije edities bleken altijd heel succesvol, met meer dan 8000 bezoekers vorig jaar bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat de beurs ook dit jaar al lange tijd op voorhand uitverkocht voor standhouders. Iedereen wil hier een plaatsje in Waregem.”

En ook dit jaar zijn er enkele blikvangers die het ruime publiek ongetwijfeld gaan aanspreken. “De meest exclusieve wagen: een Maserati A6GCS Spyder van 1954, goed voor 2,5 miljoen euro. Maar het trotst ben ik op de aanwezigheid van twee wagens die ooit nog van twee Beatles zijn geweest. Het gaat om een Ferrari 330 GT van 1965 waarvan John Lennon de eerste eigenaar was en een Facel Vega van Ringo Star uit 1964. De auto’s komen uit een privécollectie. Ze zijn niet te koop, en zijn nog nooit eerder getoond in België. Het heeft vijf jaar lobbywerk gekost om de auto’s naar Waregem te krijgen, maar het is me eindelijk gelukt. Ik ben apetrots.”

Achter het stuur van de wagens heeft Wim nog niet kunnen zitten, wegens te druk met de voorbereidingen. “Maar ik ga dat zéker nog doen. En intussen kan ik toch al zeggen dat ik de sleutels heb vastgehad die ook Ringo Star en John Lennon nog in hun zakken hebben gehad”, lacht Wim. Vooral de blauwe ferrari van Lennon is Wims favoriet. “Zo’n klassieke wagen in fel blauw uit de jaren ‘60, dat zie je écht niet veel. En de wagens zijn allebei in onberispelijke staat. ‘Etat Concours’ heet dat in de restauratiewereld. Dat betekent dat ze in de beste staat verkeren dat ze kunnen verkeren. Ze zijn werkelijk prachtig.”

Zoveel waardevolle wagens die bijeen staan -vanaf vandaag donderdag al trouwens-, dat vraagt om extra veiligheidsmaatregelen. “Op gebied van veiligheid namen we dit jaar extra maatregelen. Overdag houden 6 anonieme veiligheidsagenten een oogje in het zeil, ‘s nachts is er bewaking en een state-of-the-art alarm-systeem voorzien. We nemen geen enkel risico.”

Er is ook meer te zien dan enkel maar auto’s. “Er is ook een ruim aanbod van jukeboxen, emaille reclameborden, oude benzinepompen, kunstwerken… Er is ook een groot restaurant, en er zijn 2 gezellige vintage cafés tussen de auto’s. In de vooravond is er dagelijks een optreden van een band.” De beurs gaat open op vrijdag om 13u, en ook op zaterdag en zondag kan je er van 9.30u tot 18.30u terecht. Tickets kosten 15 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis binnen.