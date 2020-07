De Statievrienden beschrijven geschiedenis stationsbuurt in nieuw boek Pieterjan Neirynck

06 juli 2020

06u01 0 Waregem Met ‘100 Waregemse Spoortrekkers’ heeft de erfgoedvereniging De Statievrienden een nieuw boek klaar. Het naslagwerk, dat draait rond mensen die in de stationsbuurt woonden of werkten, is het resultaat van zes jaar opzoekingswerk. “We brengen hulde aan de mensen die er mee voor gezorgd hebben dat Waregem een stad kon worden.”

Twee jaar geleden begonnen De Statievrienden aan de concrete uitwerking van het boek. Het opzet was om 60 figuren te bespreken op 200 bladzijden. “Maar de rijkdom aan figuren was zo groot dat het een boek van 248 bladzijden is geworden”, vertelt ‘Statievriend’ Bernard Delange. “We bespreken daarin een honderdtal figuren die als medewerker bij de spoorwegen, als ondernemer of als inwoner van de wijk hun ‘sporen’ hebben verdiend. Elk op hun manier hebben ze bijgedragen tot het floreren van de gemeenschap. Zonder de spoorweg en de mensen die ermee verbonden waren, zou Waregem nooit een stad geworden zijn.”

Unieke beelden

Het is niet de eerste keer dat de dertien bestuursleden van De Statievrienden met een project naar buiten komen. In 2016 en 2018 organiseerden ze al meerdaagse tentoonstellingen, waarbij uiteraard de stationsbuurt in de kijker stond. Nieuw is wel de dvd met video-interviews die de erfgoedvereniging koppelde aan het boek. “Daarin lieten we zes opmerkelijke figuren aan het woord, zoals de 103-jarige voormalige stationschef Omer Clement”, vertelt Bernard. Enkel peters, meters, sponsors en mensen die het boek op voorhand bestelden kregen deze unieke video gratis bij hun exemplaar.

Het boek ‘100 Waregemse Spoortrekkers’ kost 25 euro en is verkrijgbaar in de Waregemse boek- en dagbladhandelaars.