De Kreuners komen naar Expo: “Enige optreden in West én Oost-Vlaanderen” Peter Lanssens

21 mei 2019

08u02 0 Waregem De Kreuners treden vanaf het najaar opnieuw op. Dat doet de band niet enkel in Brussel en Antwerpen, maar ook in... Waregem. Het wordt in Expo meteen het enige optreden van De Kreuners in West- en Oost-Vlaanderen. Een niet te missen kans dus, voor fans die in onze regio wonen.

Walter Grootaers, Ben Crabbé, Axl Peleman, Jan Van Eycken en Erik Wauters trekken vanaf het najaar hun hitmachine weer op gang met een beperkt aantal zinderende zaalshows. Ze lanceren wellicht ook enkele nieuwe nummers, als alle sterren goed staan. De Kreuners maakten in 2018 na vijf jaar pauze hun comeback. Wat vorige zomer el goed was voor 27 optredens voor 185.000 fans. Het leverde hen energie en inspiratie op om er in het najaar nog een vervolg aan te breien. De Kreuners treden op dinsdag 10 december in Waregem Expo op. Tickets voor de zaalshow zijn vanaf woensdag 22 mei te koop: tel. 056/62.13.40 of www.ccdeschakel.be.