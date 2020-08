De knoop is doorgehakt: Waregem Koerse Foor komt er, mét registratiesysteem Pieterjan Neirynck

14 augustus 2020

12u53 17 Waregem Het zag er even niet goed uit, maar de kleinere Waregem Koerse Foor komt er op de Markt van donderdag 27 augustus tot en met 2 september. Het wordt een kleinere kermis met maximaal 200 bezoekers, 25 attracties én registratieplicht.

De kermis zal elke dag open zijn van 14.00 uur tot middernacht. Zomaar een ritje op de Decadance of de G-Force maken, kan echter niet. “Alles vindt plaats op een afgesloten terrein en net zoals voor Tournee Congé moet iedereen op voorhand online reserveren. Wie naar de foor komt, mag maximum twee uur ter plaatse zijn”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), na afloop van een vergadering met de foorkramers, de horeca en politiezone Mira. Concreet wordt er gewerkt met tijdssloten (14 tot 16 uur, 16 tot 18 uur, 18 tot 20 uur, 20 tot 22 uur en 22 tot 00 uur) waarbij er telkens maximum 200 personen toegelaten zijn.

Annulatie mogelijk

Om de kermis te bereiken, zal er één in- en uitgang zijn. Die bevindt zich ter hoogte van winkelcentrum Het Pand, waar een toegangscontrole gebeurt. “Op de foor zelf volgt iedere bezoeker het eenrichtingsverkeer. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht”, vervolgt Vanryckeghem. Die mondmaskerplicht geldt overigens binnen de volledige Waregemse ring (R35). “Bij elk kraam zijn er verder aangepaste wachtrijen en de foorkramers zelf zorgen voor voldoende ontsmetting van hun attractie.” De burgervader wijst er wel op dat een annulatie van de foor steeds mogelijk is, mochten de coronacijfers de verkeerde kant uitgaan.

Toch worden het bijzonder ongewone Waregem Koerse Feesten, aangezien de hoogdag op 1 september voor het eerst sinds Wereldoorlog II niet doorgaat. Ook de jaarmarkt en andere activiteiten zijn uit den boze. “Tijdens de foor blijven de horecazaken op de Markt en hun terrassen altijd toegankelijk. Er is daarnaast geen verdere animatie voorzien, noch door de stad, noch door andere organisatoren. De stad geeft sowieso geen toestemming voor extra animatie en evenementen”, aldus Vanryckeghem.