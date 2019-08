De Kleinste Steeple onder een stralende zon en met 5.000 bezoekers LBR

12u03 0 Waregem Het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple streek zaterdag neer in het park Casier. Tussen de voorstellingen door kon er gebouwd worden aan een stad van de toekomst. Het familie-uitje kon op heel wat nieuwsgierige gezinnen rekenen.

“De Kleinste Steeple is een lange traditie. Dit jaar maakten we een specifieke keuze om een stad van de toekomst te bouwen en dat bleek een succes te zijn”, zegt organisator Joost Van de Kerkhove. Deze keer kon je tussen alle voorstellingen door mee aan een stad van de toekomst bouwen. “Er wordt met karton gewerkt, als basis”, vertelt organisator Joost Van de Kerkhove. Iedereen kon in zeven stappen zijn eigen huis bouwen. De kartonnen dozen werden nadien tot een inventieve stad gestapeld, waar duurzaamheid, groei en een simpele glimlach centraal staan.

Randanimatie, reuzeduiven van Circii – The Pigeons, stand-upcomedians Piv Huvluv en Han Solo.. Las Bobinas uit Zulte stelde zelfs exclusief voor De Kleinste Steeple een dertig minuten durend circuscabaret samen. Geen tijd om je te vervelen dus. Er werd gemikt op 5.000 bezoekers. “Dat is gelukt en zelfs nog beter. Ook onze picknick kon veel mensen lokken. Waregem Koerse Music met optredens van DELV!S, ‘t Hof Van Commerce en Discobar Galaxie bracht zelfs 7.000 mensen op de been. Dat is het beste bezoekersaantal in jaren.”