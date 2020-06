Damesboetiek Caroline verlaat Het Pand en trekt naar nieuwbouw in Stormestraat Pieterjan Neirynck

12 juni 2020

Vanaf begin augustus vind je damesboetiek Caroline niet langer op de vertrouwde stek in Het Pand. Met het oog op de renovatiewerken in het winkelcentrum, kiest zaakvoerster Caroline Witdouck ervoor om definitief te verhuizen naar een nieuwbouw in de Stormestraat.

Begin februari sluit de winkelgalerij anderhalf jaar om een ingrijpende renovatie mogelijk te maken. Alleen zien zaakvoerster Caroline Witdouck (53) en haar echtgenoot Jan Huys (47) een tijdelijke verhuis niet zitten. “Ondanks de belofte dat de winkel in zijn originele staat hersteld wordt, vrezen we toch voor extra kosten. We zijn het stadsbestuur dankbaar voor de afgelopen jaren en zullen onze collega’s missen, maar een definitieve verhuis lijkt ons een betere oplossing”, zegt Jan. “Een pop-upwinkel kan je niet aankleden zoals een degelijk ingerichte winkel en het zou dus erg aanpassen zijn voor ons cliënteel. Ook zou dat twee keer stress met zich meebrengen.”

Wintercollectie

Sinds dinsdag is er een uitverkoop aan de gang in de damesboetiek, die dus na 40 jaar afscheid neemt van Het Pand. “Momenteel hangt de huidige zomercollectie nog in de rekken, een gevolg van de verplichte sluitingen. Op onze nieuwe locatie zullen we uitpakken met de wintercollectie”, besluit Jan. De nieuwe winkel bevindt zich in de Stormestraat in een nieuwbouw met vijftien appartementen, naast de doorsteek naar de Meersstraat. Welke bestemming de huidige winkel van Caroline in Het Pand zal krijgen, wordt duidelijk na de renovatiewerken.