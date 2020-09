Dagbladhandel Boetse nu aan overzijde van de straat te vinden Pieterjan Neirynck

07 september 2020

06u03 0 Waregem Een kleine maand geleden hebben Kris Dumortier en Pudry Courtens hun intrek genomen in een nieuw stekje. Hun bekende dagbladhandel Boetse verhuisde naar een nagelnieuw en ruimer pand aan de overzijde van de Stormestraat.

Kris Dumortier (48) en Purdy Courtens (43) baten de dagbladhandel al 13 jaar uit, in navolging van Purdy’s oom en tante. Met de verhuis naar een nieuwbouwpand nemen ze een nieuwe stap. “Ons voormalige pand wordt binnenkort gesloopt, maar we konden gelukkig verhuizen naar deze winkel aan de overzijde. De Stormestraat blijft een interessante locatie: een invalsweg, goed bereikbaar én met parking voor de deur”, vertelt Kris, die enkele nieuwigheden voorziet. “We breiden ons assortiment uit met schoolgerief, wijnen, verpakte etenswaren én meer boeken. Ook hebben we hier meer ruimte voor de pakjes. Als verdeelpunt voor UPS, DPD en bpost komen hier dagelijks heel wat mensen hun pakje ophalen.”

Dagbladhandel Boetse is dagelijks geopend van 5 tot 12.30 uur, behalve op zondag. Van dinsdag tot en met vrijdag open tussen 13.30 en 18.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 18 uur.