Cyclocross Masters mikt op 6.000 bezoekers: “Eli Iserbyt komt” Pieterjan Neirynck & Peter Lanssens

25 februari 2020

12u00 0 Waregem De vijvers aan het Regenboogstadion en de Zuiderboulevard ontvangen op woensdag 26 februari de Rectavit Cyclocross Masters. Editie acht gaat verder op het succes van de voorbije jaren en mikt op 6.000 bezoekers. De Markt en winkelstraten en parkings Het Pand en Zuiderpromenade blijven bereikbaar.

Het parcours en het programma zijn gelijkaardig aan vorig jaar. Zo keert de gesmaakte trial terug. Daarbij trotseren de crossers op een trialfiets een parcours met hindernissen zoals evenwichtsbalken, banden en hopen zandzakjes. Telkens een deelnemer voet aan de grond zet, krijgt die strafpunten. Bekende deelnemers aan de cyclocross zijn Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Tom Meeusen en Lars Van der Haar. Net zoals in 2019 ontbreken kleppers Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. “Om zich voor te bereiden op het wegseizoen, knippen ze telkens een stukje van het begin en einde van het veldritseizoen”, vertelt organisator Erwin Vervecken. “Maar we vermoeden dat er heel wat volk zal langskomen om Eli Iserbyt aan het werk te zien”, vult schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) aan. Bij de dames komen gewezen wereldkampioen Sanne Cant, Annemarie Worst en Ellen Van Loy het beste van zichzelf geven. Verder treden Waregemnaars Yente Peirens en Andres Verdonck bij de beloften aan.

Enkel High Jump op Markt

Het ‘na-Tourcriterium van het veldrijden’ start om 18 uur met de Cyclocross Trial, met daarna de ION High Jump om 19.20 uur. Deze hoogspringcompetitie is het enige onderdeel dat plaatsvindt op de Markt. De renners moeten daarbij over een balk springen, zonder dat deze van het steunpunt valt. Nadien volgen de veldritten zelf, met de elite dames om 20 uur en de elite heren om 20.30 uur. De avond wordt afgesloten met een podiumceremonie om 21.10 uur. Meer informatie vind je op www.sport.be/cyclocrossclassics/waregem/nl.