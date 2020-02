Cyclocross lokt duizenden kijklustigen naar centrum Joyce Mesdag

27 februari 2020

15u46 0 Waregem De achtste editie van de Rectavit Cyclocross Masters heeft enkele duizenden supporters naar het centrum van Waregem gelokt. Het evenement is traditiegetrouw de afsluiter van een heel veldritseizoen.

Er zijn verschillende wedstrijden waarbij toprenners zich aan elkaar meten. Zo heb je de Toyo Tires High Jump. Bij die proef springen 20 renners een voor een over de balk. De renner die over de hoogste balk springt, wint. Bij een andere proef wagen renners zich aan een hindernissenparcours. Het is uiteindelijk Eli Iserbyt geworden die de belangrijkste wedstrijd van de avond won, de échte ‘cyclocross’, Denise Betsema won bij de vrouwen.