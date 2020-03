Costumier Kristof D’Hondt richt stichting op om horeca te steunen: “We moeten elkaar nú helpen” Pieterjan Neirynck

25 maart 2020

21u10 2 Waregem Om de horecasector door de coronacrisis te helpen, heeft de Waregemse ondernemer Kristof D’Hondt (37) een speciale steunorganisatie opgericht. Zijn ‘Heart For Horeca Foundation’ wil startende horecazaken financieel bijstaan, door een deel van de huurkosten over te nemen. “Als we hier zo gunstig mogelijk willen uitkomen, dan moeten we elkaar nú helpen en steunen.”

Onmiddellijk na de aankondiging van de drastische maatregelen om het coronavirus in te dijken, schoot Kristof D’Hondt in actie. De zaakvoerder van kledingspeciaalzaak Maison D’Longueville zag meteen in dat de verplichte sluitingen serieuze financiële gevolgen zouden hebben. “Veertien jaar geleden ben ik zelf begonnen als toeleverancier voor de horeca. Met Dine&Cook bied ik hoogwaardige horecakleding aan betaalbare prijzen aan. In de beginjaren kreeg ik als starter het vertrouwen van vele hoteliers en restaurateurs, waardoor ik me nu ook geroepen voel om hen te steunen", vertelt Kristof.

Concreet is het de bedoeling dat iedereen - privépersonen, kleine of grote bedrijven - donaties doet aan de stichting. “Een goede leidraad is het bedrag dat je wekelijks of maandelijks aan de horeca spendeert”, zegt Kristof. Vervolgens gaat de Heart For Horeca Foundation aan de slag met de donaties. De focus ligt op startende restaurants of eetgelegenheden die minder dan drie jaar geleden opgericht zijn. “Zij krijgen eenmalig ondersteuning, via de huurprijs van de horecazaak. We betalen namelijk een halve maandhuur, met een maximumbedrag van 5.000 euro”, besluit Kristof. Intussen schaart Tim Boury, de chef van het gelijknamige sterrenrestaurant uit Roeselare, zich alvast achter het initiatief. Meer informatie vind je op www.heartforhoreca.be.