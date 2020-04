Coronavirus fataal voor Thérèse (79) in De Meers LSI/PNW

02 april 2020

17u37

Bron: LSI/PNW 3 Waregem In woonzorgcentrum De Meers in Waregem is dinsdag Thérèse Delesie (79) uit Waregem overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het virus is er het centrum binnengedrongen maar een spectaculaire stijging van het aantal sterfgevallen is er volgens burgemeester Kurt Vanryckeghem niet.

De voorbije twee weken moesten ze in De Meers in Waregem van vijf bewoners afscheid nemen. Of ze al dan niet allemaal besmet zijn met het coronavirus, is vaak niet altijd duidelijk. “Er zijn vrij veel mogelijke besmettingen maar niet iedereen wordt getest”, aldus burgemeester Vanryckeghem. “De bewoners zijn een risicogroep, ze zijn het meest vatbaar. Maar ons personeel werkt maximaal om iedereen te verzorgen. Sowieso moeten we elk jaar van 90 bewoners afscheid nemen. Er is dus geen sprake van een spectaculaire stijging.”

Afscheid

Dinsdag overleed Thérèse Delesie (79) met zekerheid aan de gevolgen van het coronavirus. Zij testte positief. “De voorbije drie weken zag ik haar niet meer”, vertelt een aangeslagen echtgenoot Herwig Van Troys. “Ik stond wel dagelijks in contact met De Meers. Ik wist dat ze steeds meer achteruit ging. Dat was al voor het coronavirus zo. Ze was dement, herkende wel nog gezichten maar kende geen namen meer. Ik mocht nog afscheid nemen tijdens haar laatste uren, zonder lichamelijk contact. Dat was zwaar. Ze had het enorm moeilijk om te ademen. Hoe moeilijk het ook is, het is ook enigszins een opluchting. Nu moet ze niet meer lijden.”

Zelf mijdt Herwig zoveel mogelijk contact met de buitenwereld. “Ik ben longpatiënt en moet extra uitkijken”, zegt hij. “Het was niet verstandig om nog naar De Meers te gaan maar ik wilde per se afscheid kunnen nemen. Gelukkig zorgen de kinderen en de thuishulp verder goed voor mij.”

Krantenwinkel

Thérèse Delesie was 25 jaar lang leerkracht lichamelijke opvoeding in verschillende scholen, werkte zowat 10 jaar in een krantenwinkel in de Stormestraat en ging in Ten Anker op pensioen. De uitvaartdienst zal in beperkte familiekring plaatsvinden in de Heilige Familiekerk op ’t Gaverke.