Coronaveilige stickerverkoop Rode Kruis brengt amper geld op, organisatie vraagt Waregemnaars om steun Pieterjan Neirynck

14 september 2020

17u56 0 Waregem Het Rode Kruis Waregem-Anzegem zat de afgelopen maanden met de handen in het haar. De coronaveilige stickeractie heeft een fractie van het normale bedrag opgeleverd en net dit jaar investeerde de organisatie in een nieuwe ziekenwagen, naast de gebruikelijke kosten. “We kunnen niet anders dan de Waregemnaar aanschrijven en om steun vragen. Het voelt als bedelen”, zegt voorzitster Isabelle Bouckaert.

In coronatijden vond de nationale leiding van het Rode Kruis het niet verstandig om een fysieke stickerverkoop langs de wegen te houden. Een alternatieve actie waarbij de stickers via brievenbussen verdeeld werden, liep faliekant af. “Vorig jaar verkocht onze afdeling zo’n 5.700 stickers, dus dit jaar hadden we het doel van 6.000 exemplaren voor ogen. Op die manier zouden we 30.000 euro kunnen ophalen”, begint afdelingshoofd Isabelle Bouckaert het verhaal. “Alleen betwijfel ik dat alle stickers netjes gepost zijn in de Waregemse brievenbussen. Een externe firma deed dat voor alle afdelingen, en er kwamen al verschillende klachten.”

Een serieuze aderlating is het resultaat. “Terwijl we op zo’n 30.000 euro gerekend hadden, ontvingen we slechts 3.700 euro aan stortingen en vrijblijvende giften. Via een andere, kleinere actie haalden we nog eens 1.300 euro op. Maar dat is gewoonweg te weinig om alle kosten te dragen”, zucht Isabelle. “Onze andere inkomsten halen we uit preventieve zorgverlening op evenementen. Langs die weg komt er al sinds maart amper nog iets binnen. Geen Waregem Koerse Feesten, geen Parkies in het park Baron Casier, geen festivals. Gelukkig mag er weer publiek afzakken naar het Regenboogstadion voor thuiswedstrijden van Essevee en zijn we daar dus nodig.”

Ambulance

De financiële middelen zijn broodnodig om de aankoop van nieuw medisch materiaal en uniformen te bekostigen. Ook de nieuwe ambulance, met een prijskaartje van 100.000 euro, wordt een grote uitgave. Tijdens de gemeenteraad van juni toonde de stad zich wel al bereid om financieel bij te springen, na een pleidooi van oppositiefractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld). “Van zodra de vraag binnenkomt, zal dit dossier aangepakt worden, net zoals bij de aankoop van de interventiewagen in 2009", stelde schepen van Financiën Rik Soens (CD&V) toen. “Nog deze maand of volgende maand is onze ziekenwagen er, en daarna zal ik een aanvraag indienen”, reageert Isabelle.

Over twee weken, in de week van 28 september, zal iedere inwoner van Waregem, Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve een brief in de bus krijgen, met daarin een persoonlijke oproep om de afdeling te steunen. “Ik doe dit echt niet graag, maar we kunnen niet anders. Het voelt bijna als bedelen. Toch is het zo belangrijk dat we nu een financieel duwtje in de rug krijgen om onze werking verder te zetten”, besluit de voorzitster.