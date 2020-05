Coronapatiënten vervoeren en bijspringen in zwaar getroffen rusthuis De Meers: drukke tijden voor Rode Kruis Waregem-Anzegem Pieterjan Neirynck

04 mei 2020

06u58 0 Waregem Normaal kom je de vrijwilligers van het Rode Kruis op talrijke evenementen tegen. Maar in coronatijden zijn er zo goed als geen evenementen, dus je zou denken dat het rustige tijden zijn voor de circa 50 leden van Rode Kruis Waregem-Anzegem. Niks is echter minder waar. “Onze vrijwilligers hebben de handen vol”, vertelt voorzitster Isabelle Bouckaert.

Nu de normale werking van de lokale Rode Kruis-afdeling op een laag pitje staat, draaien de vrijwilligers op vraag van FOD Volksgezondheid mee in het 112-systeem. “Dat betekent concreet dat we ingeschakeld worden voor ziekenvervoer. Zo brengen we bijvoorbeeld coronapatiënten naar het ziekenhuis”, zegt Isabelle. “Daarbij gelden er uiteraard strenge maatregelen. Het basisprincipe is ‘eigen veiligheid eerst’, dus daarom voorzien we onze vrijwilligers van mondmaskers, handschoenen, aangepaste veiligheidskledij. En na elke rit wordt de ziekenwagen volledig ontsmet. Elk hoekje en kantje krijgt een grondige reiniging.”

Nog een tiental vrijwilligers koos ervoor om zich in te schrijven als crisisvrijwilliger in het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers. Door de zorgbibliotheek was de Waregemse afdeling sowieso al verbonden met het rusthuis. “Het gaat daar vooral om logistieke hulp, zoals het rondbrengen en afruimen van de maaltijden, of een babbeltje slaan met de bewoners”, stelt Isabelle, die ook meegeeft dat niemand van de vrijwilligers getroffen werd door het coronavirus. “We moeten natuurlijk op onze hoede blijven, maar tot hier toe bleef onze afdeling gespaard. De vrijwilligers die actief zijn in De Meers, werden daar officieel getest op Covid-19. De testen waren gelukkig negatief.”

Gratis stickers

Eind april trapte het Rode Kruis trouwens haar jaarlijkse stickeractie af. Omdat een verkoop moeilijk te organiseren valt in deze uitzonderlijke tijden, verdeelt de organisatie de stickers gratis. Er komt wel een oproep om een vrijwillige bijdrage te storten. “Vorig jaar verkocht onze afdeling zo’n 5.700 stickers, dus dit jaar hadden we het doel van 6.000 stickers voor ogen. Al deze exemplaren worden nu gratis in Waregem verdeeld. Wie er geen in de bus vond, kan er eentje bestellen of een gift doen aan onze afdeling. Dat is zeker welkom. Onze inkomsten dalen enorm, terwijl de werking hetzelfde blijft”, besluit Isabelle. Met de opbrengsten wil de lokale afdeling een nieuwe ziekenwagen aankopen.