Coronacrisis maakt het mogelijk: de verkeersvrije zaterdagmarkt in Waregem Pieterjan Neirynck

23 mei 2020

15u12 0 Waregem De heropstart van de zaterdagmarkt brengt een oud politiek dossier opnieuw op de voorgrond. Door de coronamaatregelen mocht het verkeer zaterdagochtend niet door het centrum rijden en dat doet het idee van een (definitief) verkeersvrije Markt herleven. “Maar deze oplossing geldt alleen voor de duurtijd van de coronacrisis", klinkt het bij schepen Philip Himpe (CD&V).

“Moeten we de hele toer doen?” en “Aangenaam zonder verkeer, hé”. Deze opmerkingen kon je zaterdagochtend meermaals horen in het centrum van Waregem. Ze reflecteren ook de belangrijkste maatregelen die het toelaten om de wekelijkse markt weer te organiseren. “De markt heeft drie ingangspunten: één vanuit Het Pand, één vanuit de Stormestraat en één aan de kruising van de Holstraat en de Keukeldam. Van daaruit is er een verplichte wandelrichting, afgebakend door de marktkramen en nadarafsluitingen”, vertelt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). Met de hulp van de aanwezige stewards was de Waregemnaar snel mee met de vaste route.

Handelaars tegen

Het verkeersvrij maken van de Markt, tijdelijk op zaterdagochtend of definitief, is een ander paar mouwen. Geen politiek dossier zo oud als dat van de verkeersvrije Markt. “We doen dit enkel voor de duurtijd van de coronacrisis. Om de afstandsregels te respecteren, moeten we de kramen verder uit elkaar zetten”, legt schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) uit. Over de kwestie is in het verleden al veel gezegd en geschreven. Verschillende oppositiepartijen, sp.a voorop, vragen er al lang om. Maar de meerderheid is beducht voor zo’n oplossing. Enerzijds omdat de Lijnbussen zo het centrum niet meer aandoen, anderzijds omdat de handelaars er niet voor te vinden zijn.

Lussenplan

Met een beetje goede wil zou je in de aanpassingen een test voor het lussenplan van de N-VA/Open Vld kunnen zien. “Maar er mist een belangrijke nuance”, legt fractieleider Michiel Vandewalle uit. “Nu wordt het verkeer halverwege de Stormestraat afgeleid, terwijl wij het verkeer op de Markt rechtstreeks de Stationsstraat in willen sturen. Ik ben deze morgen ter plaatse geweest en de Stormestraat lag er verlaten bij. Dat kan de bedoeling niet zijn.” Het gemeenteraadslid pleit er dan ook voor om komende week overleg te plegen met de vaste handelaars in de stad.

Vandewalle is naar eigen zeggen tevreden met de oplossing die het stadsbestuur uitgewerkt heeft, al ziet hij nog kleine verbeterpunten. “De vaste looprichting is uiteraard belangrijk, maar misschien moeten er nog kleinere lussen voorzien worden. Als je bijvoorbeeld enkel naar het kippenkraam wil, is het nogal gek dat je de volledige lus moet volgen.” Ook sp.a-gemeenteraadslid Tom Demunter is die mening toegedaan. “De lus is nogal lang, zeker voor mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast was de opstelling van de kramen nog niet optimaal, maar dat komt wel in orde. En de zaterdagmarkt zonder auto’s? Een verademing. Het is de toekomst, dat ben ik zeker. Ik blijf op dezelfde nagel kloppen”, besluit hij.