Controles Pz Mira en controlediensten op mensenhanden en illegale tewerkstelling werpt vruchten af



Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

21u17 0 Waregem De politiezone Mira (Waregem en omstreken) controleert sinds enkele jaren samen met externe controlediensten op de veiligheid van de voedselketen, mensenhandel en illegale tewerkstelling. Eén van de resultaten was dat het Egyptisch restaurant Egymaro al twee keer werd gesloten na het aantreffen van illegalen. “De resultaten zijn gunstig en de controles zullen verder gezet worden”, zegt hoofdcommissaris Frederik Vandecasteele.

Bij het Egyptisch restaurant Egymaro in Zwevegem werden in 2019 illegalen aangetroffen en werd het een tijdlang gesloten. Begin deze maand werden opnieuw 3 illegalen gesloten en werd de zaak opnieuw gesloten door de politie en de controlediensten. Maar Egymaro is geen alleenstaand geval. De afgelopen jaren werden nog illegalen aangetroffen in horecazaken, dat gaat dan vooral over Chinese restaurants waar er sprake was van mensenhandel. Ook in een Zwevegemse pittazaak werd vorig jaar een illegale persoon opgemerkt die meteen de vlucht. Dit jaar werd opnieuw een controle uitgevoerd en opnieuw werd een illegale persoon uit Pakistan aangetroffen, in de keuken deze keer. Ook bij verschillende zaken in Waregem, Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn werden bij controles inbreuken vastgesteld inzake de tewerkstelling als tewerkstellen van illegalen. Een uitbater van een take-away in Waregem kreeg zelfs een levenslang beroepsverbod opgelegd nadat hij telkens bleef inbreuken plegen op de hygiëneregels van het FAVV. Ook bij nachtwinkels werd de afgelopen jaren sterk gecontroleerd. “Dankzij de regelmatige controles werden sinds begin dit jaar geen inbreuken meer vastgesteld op zwartwerk en of tewerkstelling van illegalen”, zegt hoofdcommissaris Frederik Vandecasteele. “Bij het begin van de controles waren 3 op 10 zaken niet in orde.” Eenzelfde verhaal valt te vertellen over de handcarwashes. In 2018 werden nog 5 illegale werknemers aangetroffen. Toen werd een carwash in Desselgem enkele maanden gesloten door het tewerkstellen van illegalen. Vorig jaar daalde dat naar 1 en tijdens een recente controle vorige maand bleken alle gecontroleerde zaken in orde. Eén uitbater van barbershops in Waregem en Kortrijk werd al meermaals betrapt op het tewerkstellen van illegalen. De uitbater zette een zogenaamde sterfhuisconstructie op en ging onder een andere vennootschap gewoon verder. Samen met de politiezone Vlas werden beide zaken in Waregem en Kortrijk tijdelijk gesloten. De uitbater bleek zich ook schuldig te hebben gemaakt aan het onterecht innen van coronasteun. “We voeren deze controles uit op plaatsen waarvan we signalen krijgen dat er mogelijks sprake is van inbreuken. De acties zijn gericht op het voorkomen en vaststellen van inbreuken, waarbij we ook ruimte laten om zich in regel te stellen.” De politie voert de controles uit in samenwerking met de RSZ, TSW, FAVV, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Vlaamse Wooninspectie en Douane en Accijnzen.