Container om thuis te werken? Of een zorgwoning in de tuin? Waregems bedrijf ziet aanvragen met 40 procent stijgen Pieterjan Neirynck

22 april 2020

10u08 0 Waregem Het zijn drukke tijden voor Add Home, een fabrikant van wooncontainers uit Waregem. Het aantal aanvragen steeg bijna met de helft, de omzet ging met meer dan 20 procent omhoog. “Veel mensen zijn op zoek naar oplossingen om efficiënt aan thuiswerk te doen. Of ze willen een zorgunit in de tuin plaatsen, zodat (groot)ouders niet naar een rusthuis moeten”, klinkt het.

Samen met mede-zaakvoerder Gert-Jan stampte Basiel Van Cauwenberge (30) een dik jaar geleden Add Home uit de grond. Het bedrijfje heeft zeven mensen in dienst en focust zich op de productie van containerunits of -woningen. “We vertrekken altijd vanuit een zeecontainer. Die zijn stevig, duurzaam en flexibel. Vooral dat laatste is belangrijk, want je kan verschillende containers naast of achter elkaar zetten”, vertelt Basiel. “De mogelijkheden zijn eigenlijk echt eindeloos. Een keuken, een badkamer, draadloos internet, airco, ... We kunnen alles voorzien in zo’n container”, gaat hij verder.

Kangoeroewoning

De laatste weken merkt Add Home een verhoogde vraag naar de woonunits. “Sommige mensen hebben moeite om in huis te werken, met de kinderen in de buurt. Daarom kan een aparte werkruimte in de tuin een oplossing bieden”, zegt Basiel. “Aan de andere kant zie je ook dat de schrijnende toestanden in rusthuizen een belletje doen rinkelen. Mensen zoeken manieren om hun (groot)ouders dicht bij zich te houden. Je kan eigenlijk simpelweg een kangoeroewoning in de tuin plaatsen.” Volgens Add Home zijn de containerunits in veel gevallen vrijgesteld van een bouwvergunning, omdat het om een kleine bijbouw gaat.

16.000 euro

Maar wie hoopt om snel nog een thuiswerkcontainer in de tuin neer te poten, moet Van Cauwenberge helaas teleurstellen. “Het duurt sowieso al twee maanden vooraleer de unit bij de klant raakt. Nu de vraag een stuk hoger ligt, zullen de wachttijden een stukje hoger liggen. Maar deze bouwmethode blijft natuurlijk een pak sneller dan de andere”, benadrukt de zaakvoerder. Om het kleinste model van 15 vierkante meter in de tuin te zetten, tel je minstens 15.999 euro neer. Een zorgwoning met keuken en badkamer kost al gauw het dubbele.